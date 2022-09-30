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【電動車】理想汽車：新車L9本月交付量逾一萬　預告明年交付5座SUV「L7」、對標寶馬X5（圖集）

股市 16:56 2022/09/30

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理想汽車 （02015） 早前宣布首款車型「理想ONE」將停產，公司加強宣傳新車款系列。理想汽車董事長李想今日在「理想L8」發布會上表示，8月起交付、6座SUV車型「理想L9」9月交付量已逾1萬輛，並同場介紹另一新車型「理想L7」將在明年2月起交付。

理想汽車近月汽車交付量波動，8月只交付4571輛，公司月內下調第三季度交付量預測，由原先預期的2.7萬至2.9萬輛，下調至2.55萬輛。

理想汽車今日發布的「理想L8」同屬6座位SUV，公司形容L8為「豪華中大型SUV」，車長5080毫米、寬1995毫米、高1800毫米、軸距3005毫米，尺吋略小於定位為「全尺寸SUV」的L9，L9車長5218毫米、寬1998毫米、高1800毫米、軸距3105毫米。

據公司網頁資料，理想L8會在11月起交付。

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理想下調今季車輛交付量預測至2.55萬輛 料9月交付量重上1萬，可見【下一頁】

L7定價近34萬元　與L8定價相似

定價方面，L8「Pro版」定價35.98萬元起（人民幣，下同），「Max版」定價39.98萬元起，而L9「Max版」定價45.98萬元起。

至於今日發布的「理想L7」，定位為中大型SUV，將使用全新四驅增程電動系統，官方售價為33.98萬元和37.98萬元，明年2月底進行交付。理想汽車聲言，L7可對標寶馬X5L。

除了發布一系列新車，李想同時發布自研的碳化硅功率芯片。據介紹，理想汽車已在蘇州建成年產能240萬個的碳化硅功率模塊生產基地，將於2024年投產。李想還表示，理想在智能駕駛的視覺算法有深度自研，並且融合BEV環視ADAS視覺算法與激光雷達感知數據，目標於2025年實現高速路和封閉道路下的L4級自動駕駛。

相關文章：

【電動車股】理想汽車高開逾2%　智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付　售價40萬人幣以內

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編輯：麥德銘

港股 理想汽車（Li Auto，美：LI） 理想汽車—W（02015） 電動車 自動駕駛 寶馬

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