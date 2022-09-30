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澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求

環球社會熱點 17:04 2022/09/30

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多國陸續推動復常，澳洲政府宣布由下月14日起取消隔離令，不再強制要求確診人士必須隔離5日。澳洲政府更透露，有可能已經結束該國防疫措施的緊急階段。

南韓明日起解除全部入境防疫措施 旅客確診率回落

【猴痘症】未接種受感染風險高13倍 美CDC公布疫苗數據 【下一頁】

澳洲目前仍要求所有新冠檢測陽性人士，必須隔離5日。不過澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周五（30日）宣布，由10月14日起會取消這項要求。

政府屆時將會取消為疫情停工民眾提供的經濟支援措施，不過臨時工或從事醫護、長者護理等高風險領域的民眾將繼續獲得支援。

澳洲醫療總監凱利（Paul Kelly）指，每周報告顯示住院率、深切治療部入住率及安老院爆發率等數字都非常低，從公共衛生角度而言，現時取消隔離要求為合理做法。

【猴痘症】未接種受感染風險高13倍 美CDC公布疫苗數據 【下一頁】

他形容澳洲的疫情社區傳播程度非常低，但並不代表疫情已經結束，他幾乎肯定未來仍會出現新一波疫情。

因此當局仍需要對新變種保持警惕，以及關注公共醫療系統承受壓力的情況。

澳洲的新冠疫苗接種率於全球屬偏高水平。該國目前每日錄得約5,500宗確診，累計約有1.5萬人死於新冠肺炎，少於大多數國家，而且大多數死亡個案都發生在澳洲開關後。

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責任編輯：鄭錦玲

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