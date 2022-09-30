【裏裏外外@iM網欄】教你睡前伸展，翌日精神煥發

踏入第三季度，日短夜長，而且早晚感覺清涼，應該較易入睡。但大家有冇遇到以下情況：即使睡眠時間充足，第二天起牀還是覺得好累。主要因為我們在睡覺時，還沒有完全放鬆肌肉，整個人仍然處在緊張的狀態。

今次教大家幾個睡前動作，不但能使肌肉放鬆，改善睡眠質量，同時還可以有燃燒脂肪丶瘦身的功效。

Tips 1: （圖1）

睡前嬰孩式：在胸前放一個枕頭，身體按在枕頭上，膝蓋彎曲，臀部坐在腳跟上，雙手向前延伸，自然呼吸，同時感覺臀部慢慢放鬆，維持30 秒。

Tips 2: （圖2）

身體躺在枕頭上，雙腳屈曲合併，膝頭向外打開，肩膀及全身放鬆丶雙手放在身旁，手掌心向上, 自然呼吸，維持1 分鐘。

Tips 3: （圖3）

在床上打開雙腳，在兩腳之間放一個枕頭。整個身體放鬆向前靠在枕頭上，注意雙腿不斷往兩向外伸展，自然呼吸，維持1 分鐘。

做完以上三個伸展動作後，你會感覺能輕易入睡，第二天起床，精神煥發，還可以試試以下拉伸頸部及手腳的伸展動作：

Tips 4:

睡在床邊或枕頭上上，將頸部丶頭部在床邊 或枕頭上伸展，雙手及雙腳同時打開（圖4），然後交义合併（圖5），再打開、合併，持續做30次，然後停下來休息1分鐘，再做30 次。如果每天早上堅持練習這動作，一定會比同年紀的人年輕10 歲，還有淡化頸紋、消除雙下巴的功效。

我有一個學生，就是每天在床邊做這個頸部及手腳的伸展動作，3 星期後，效果突出，她整個人從面部丶頸部，以至身體都消瘦了好多。

邊做運動，邊享受音樂。今次為大家介紹Deva Premal 的Tara Mangalartha Mantra, 請細心欣賞。

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作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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