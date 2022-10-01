【餓「新」嘗啖＠iM網】小店大驚喜 潮食鵝三味

潮州打冷，香港人從來不陌生，地道潮菜館亦早已開到街知巷聞，像九龍城的創發、旺角的陳儀興、上環的尚興、灣仔的新光……間間歷史悠久。最近和友人去和昌潮味館，店子不大，算新不新，算舊不舊，但頗有驚喜，老闆是「架己冷」，開業60多年，向以大牌檔形式經營，近年第二代上場，改名潮味館，開宗明義專做潮菜，主理和和廚房都是同鄉，大量貨源亦來自潮州，做出正宗的潮州風味。時下通關遙遙無期，不用跑去湊熱鬧，搶貴價機票，平平地，讓味蕾先去潮汕遊一轉。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

眾所周知，潮汕是魚米之鄉，物資豐富，菜式多元化，但要數最經典的，莫過於馳名的潮州滷水。正宗的潮州滷水，當然是愈老愈好，滷汁以細火慢滷獅頭鵝為主，再混合自家秘製各種香料，日復一日燉滷，味道自是醇厚馥郁，是以一吃滷水，大致已知水準如何。

這夜我們一口氣叫了多碟滷水：鵝唇、鵝腸、鵝肝、鵝肉，還有牛面珠、豬粉腸，有軟有硬有爽有彈，滷香濃郁，令人拍案叫絕。

我最喜歡的是鵝肝，望上去大大塊實實的，以為會偏硬，怎知入口出奇地柔軟細嫩，比法國鵝肝還要粉嫩綿密，甘香美味，是新鮮的鵝粉肝，相當意外。再來一客鵝腸，甫上枱就覺得吸引，躺在碟上那種軟彈肥美的姿態，未吃已知非常新鮮，這鵝腸厚身柔軟，咬落爽脆但不會滿口肥膏，滲出啖啖的鵝腸油香，不消一會兒，就被大家一掃而空。細問之下，才知原來他們選的是潮州特定養鵝場的鵝及內臟，經初步處理後新鮮運回港，莫怪如此鮮嫩。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於鵝唇及鵝肉，珠玉在前，相較之下就沒那般吸引，但整體來講，肉質鮮嫩，肥瘦適中，滷水入味，但沒有搶去鵝肉的鮮味和甘香，連皮食就更能感受到鵝油的香滑；鵝唇第一次吃，想不到竟是如此大塊，本身應該沒啥味道，靠的是滷水的起死回生，倒是口感勁爽，有點像魚唇，應該富含骨膠原吧？

除了滷水，當晚還有「刺身」大受歡迎。潮汕生腌由來已久，將鮮活的蝦蟹貝殼類，洗淨後加上醬油、魚露、生蒜、莞茜、辣椒等，冷藏腌製而成，由於儲藏時間很短，吃的就是一個鮮字。有人愛其咸鮮甘美，冰涼爽口的獨特滋味，也有人聞其生製而卻步，反正咸魚白菜，各有所愛，我屬於前者。

▼ 點擊圖片放大

先講生腌膏蟹，調味鹹鮮適中，蟹膏濃香鮮味，蟹肉軟糯綿甜，冰涼爽口，回味甘鮮，味道一點不遜韓式醬油蟹。生腌蝦姑，咸鮮肉嫩，其秘製的醬料，大大提升了瀨尿蝦的鮮味。再來就是生腌螄蚶，這道比較常見，很多潮州菜館都有做，看似血腥，但卻鮮甜無比。

這晚還吃了不少特色菜，不一一細述，有興趣的朋友可以一試。

▼ 點擊圖片放大 +2

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！