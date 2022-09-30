講Tech講創 潮玩開箱！香港潮玩玩具展泰國首展　領港設計師開拓海外潛力市場

▲ 創意創業會9月初首度在泰國舉辦潮玩開箱展覽，主禮嘉賓香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長李湘原（右4）及香港貿易發展局展覽及數碼業務部業務發展副總監何建榮（左3），在開幕儀式上與創意創業會會董合照。

玩具對很多人來說只是童年回憶，但對某些人來說卻別具收藏價值，說的是90年代開始興起的潮玩玩具！該熱潮不但成就了一眾知名設計師和知名品牌，更帶動潮玩產業在不同地方蓬勃發展。9月初，創意創業會就在泰國舉行了首個潮玩玩具展──「潮玩開箱！2022 香港原創潮玩玩具：泰國站」（潮玩開箱展覽），展出300件原創設計和潮玩玩具，宣傳揚香港玩具設計創意，並為兩地業界提供交流合作機會，助香港設計師開拓具潛力的「一帶一路」市場。



獲「創意香港」贊助 探索東盟市場商機



由創意創業會策劃及主辦的潮玩開箱展覽，獲香港特別行政區政府「文化體育及旅遊局」支持及「創意香港」贊助，是創意創業會首次在泰國舉行的大型展覽，亦是慶祝香港特別行政區成立25周年的活動之一。創意創業會會長謝景霞（Grace）表示，該會一直致力培育新晉設計師，曾於各地如台灣、上海等舉辦大型展覽宣傳本地設計師的創意，而今次活動則首次把香港潮玩帶到泰國：「 『21世紀海上絲綢之路』沿綫的東盟市場相當具發展潛力，泰國作為東南亞市場第二大經濟體，創意產業發展蓬勃，加上泰國玩具展（TTE）是近幾年亞洲地區最大的潮玩盛事之一，每年都會聚集很多知名的玩具設計師、藝術家、插畫師，還有來自40多個國家，共150家參展商，證明潮玩玩具市場正在泰國和東盟國家迅速發展。」

▲ 創意創業會會長Grace（中）到訪「香港駐曼谷經濟貿易處」，與香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長李湘原（右三）會面。

促進港泰交流合作 計劃明年組團參展



Grace表示，很高興得到「香港駐曼谷經濟貿易處」、「香港貿易發展局東盟辦事處」及泰國不同合作夥伴的協助，今次展覽不單讓業界更了解東盟市場，還促進了泰國和香港在不同界別的交流和學習，建立聯繫後，相信未來能引領更多港商衝出香港。

▲ 潮玩開箱展覽吸引不少當地傳媒到場採訪。

「今次只是於海外推廣香港潮玩的第一階段，明年5月計劃會帶領20名潮玩設計師，以香港館的統一形象，參與泰國玩具展（TTE），協助設計師銷售和尋找更多海外商機。」她續稱，除東盟市場外，粵港澳大灣區同樣具有極大潛力，而且正在迅速發展，例如著名上市潮玩玩具製造商「Pop Mart」的主要潮玩玩具也是出自香港設計師手筆。Grace期望能藉着今次展覽創造的成果，跟政府有關部門商討，在未來繼續支持潮玩設計師於大灣區、亞洲甚至其他地區進行恒常宣傳及推廣活動。

▲ 立法會議員陳克勤、陳恒鑌、周浩鼎、何俊賢及郭玲麗獲邀參與是次展覽，協助推廣香港創意產業。

以開箱為概念 互動方式展示多元潮作



為吸引更多業界人士和潮玩玩具收藏者，潮玩開箱展覽特別選址面積達800平方米，年輕人、潮玩玩具收藏家及行內人士的「蒲點」Central World，並以「開箱」（Let’s Unbox）為主題，有着香港潮玩玩具歷史新篇章及沉浸在潮玩玩具原創世界的意思。



為配合「開箱」主題，展場特別放滿充滿玩味的巨型包裝盒、扭蛋機、盲盒等主題裝置，讓人有種正在逐一「開箱」的感覺。展覽設4大展區，分別為「巨匠潮玩」、「飛躍潮玩」、「經典潮玩」及AR互動拍攝專區，展出了300件、來自香港15個設計師單位、不同年代的收藏級原創作品，每件作品均出自大師級或新晉設計師的手筆，包括Amazing Twins、Brothersfree （鐵人兄弟）和人偶教父Michael Lau等元祖級人馬的館藏級典藏。

▲ 展覽特別選址在泰國創意「蒲點」Central World舉行，滙聚了不同年代的設計師作品，除殿堂級的Michael Lau及Amazing Twins外，亦展出不少新晉設計師作品。

創意創業會由一眾曾獲香港城市青年商會頒發創意創業大賞的傑出創業家於2007年成立，一直致力推動「創意創業」精神及商務教育，鼓勵會員加強與中國內地及海外各行業友好團體的交流，發揮協同效應，致力令香港成為名符其實的「創意創業」之都。該會多年來積極與政府及其他團體合作，例如與貿發局合作跨業界的「創」+「造」配對計劃，後來於2019年升級為「香港設計．授權支援計劃」（D-LAB），至今幫助175間公司，更設立D-LAB香港館幫助設計師幫助與本地知名品牌簽訂合作計劃。該會亦在台灣和上海舉辦《香港插畫X創意設計品牌展》，協助香港插畫師和設計師宣傳和發展。

網址：https://iea.org.hk



(特約)