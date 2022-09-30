▲ 【香港零售】香港8月零售銷售按年微跌0.1% 主因受累高基數 百貨公司貨品類別跌11%

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元，按年微跌0.1%，今年首8個月零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.5%。扣除其間價格變動後，8月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌2.9%，首八個月累計跌4.5%。

期內，百貨公司貨品的銷貨價值下跌11.3%，傢具及固定裝置下跌8.5%，服裝下跌7.4%，超級市場貨品下跌1%。相反，汽車及汽車零件的銷貨價值上升43.7%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升4.3%，燃料上升7.2%，酒類飲品及煙草上升2.1%。

8月零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年上升21.3%，網上銷售佔比達9.1%。今年首八個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.7%。

政府發言人表示，在高比較基數的影響下，零售業總銷貨價值在8月按年些微下跌。經季節性調整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。



發言人續指，本地疫情緩和、勞工市場狀況改善和第二階段消費券計劃將在短期內繼續支持消費氣氛和需求，但金融狀況進一步趨緊將會構成制約。

另外，7月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升4.1%，零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升1.1%。

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編輯：袁諾曦