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【保監局數據】去年本港毛保費總額按年持平　新造個人人壽業務保單保費升近三成

Hot Talk 16:50 2022/09/30

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去年本港毛保費總額按年持平。

保監局公布2021年香港保險業務統計數字，去年毛保費總額達到5,817億元，按年升0.06%。雖然毛保費總額按年僅持平，惟去年新造個人人壽業務保單保費按年升27.4%，至1,524億元。

據保監局數據，2021年有效長期業務的保單保費總額為5,201億元（跌0.3%）。個人人壽繼續成為主要業務類別，有效保單保費達4,646億元（升1.3%），佔市場份額89.3%，涉及1,390萬份保單、淨負債28,336億元。

此外，年金業務的有效保單保費為417億元（跌12.9%），截至去年底共有20.7萬份合資格延期年金（QDAP）保單維持有效。

新造個人人壽業務保單保費為1,524億元（升27.4%），當中包括個人人壽非投資相連業務的1,218億元（升14%）及投資相連業務的307億元（升139.7%）。

累計已售出約47,000份QDAP保單

2021年長期業務的新造保單數目共約99萬份（跌5.2%），新造個人年金業務的保單保費為119億元（跌10.3%），已售出的約47,000份QDAP保單，產生年度保費總額達35億元。

一般業務方面，去年毛保費及淨保費分別為616億元（升2.9%）及415億元（升2.4%），整體承保利潤則由23億元下跌至17 億元。金錢損失業務受惠於按揭保險計劃物業樓價上限提高，毛保費增長24.9%至59億元，財產損壞業務亦升8.1 %至131億元。

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記者：余倩敏

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