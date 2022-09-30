【禁售燃油車】紐約效法加州禁售燃油車　計劃2035年全面實現新車零排放

隨著美國加州在上月通過立法規定在2035年全面禁售燃油車，愈來愈多州份仿效，當中包括紐約州。紐約州長昨日（29日）提出了一項計劃，要求到2035年在該州銷售的所有新車都實現零排放。

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綜合外媒報道，美國紐約州長Kathy Hochul已指示當地的環境保護部門起草管理政策，並按加州同樣計劃的規範，從2026年起，逐年增加汽車零排放的規則，到2035年逐步淘汰純燃油車新車銷售。

在相關的計劃下，零排放汽車的新車銷售百分比會持續提高，在2026年之前，零排放汽車的新車銷售必須佔整體新車銷售量的35%，到2030年將提高到68%，最終計劃在2035年提高到100%，即全面禁售純燃油新車。

據悉，在2026年至2034年期間，所有的客車、輕型貨車和中型車輛亦將逐步納入管制。當局的整體目標，是希望在2050年，將紐約州的溫室氣體排放量減少

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責任編輯：殷凱怡

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