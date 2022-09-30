【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊

多啦A夢官方商店自2019年在東京台場開幕，仍未能口「回郷」的香港哈日族，可先去又一城。「多啦A夢未來百貨公司」期間限定店，於9月30日登陸又一城。

國慶假期加上消費券效應，商場亦舉辦不同活動吸引人流，又一城多啦A夢未來百貨公司就趕在日本開放自由行前開幕，吸引大批市民。



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該店首次於日本以外地區發售限定商品，全部均日本直送。今次帶來300款日本地區限定及人氣商品，包括家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾等，店內還有1比1多啦A夢擺設公仔。

據了解，今次店舖理念是「讓你的未來變得更美好」(MAKE YOUR FUTURE A LITTLE BETTER)。記者現場所見，開業首天已吸引不少人流，下午時段排隊人龍接近100人，店員表示晚上7點半左右會截龍。



記者現場所見，產品價格大多以日元十算計，亦有產品低於十算，例如1100日元大手拍，售95元，但在日元大跌情況下，產品定價是否夠吸引力，就見仁見智。



多啦A夢未來百貨公司期間限定店

地點：九龍塘又一城 LG2 層中庭

日期：9月30日至10月19日

時間：11:00-21:00



記者：彭振濠



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