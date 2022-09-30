  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊

商業 16:30 2022/09/30

分享：

分享：

多啦A夢官方商店自2019年在東京台場開幕，仍未能口「回郷」的香港哈日族，可先去又一城。「多啦A夢未來百貨公司」期間限定店，於9月30日登陸又一城。

國慶假期加上消費券效應，商場亦舉辦不同活動吸引人流，又一城多啦A夢未來百貨公司就趕在日本開放自由行前開幕，吸引大批市民。

【疫苗通行證】疫苗通行證年齡今起降至5歲　餐飲業：短期生意應會變差

【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該店首次於日本以外地區發售限定商品，全部均日本直送。今次帶來300款日本地區限定及人氣商品，包括家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾等，店內還有1比1多啦A夢擺設公仔。

據了解，今次店舖理念是「讓你的未來變得更美好」(MAKE YOUR FUTURE A LITTLE BETTER)。記者現場所見，開業首天已吸引不少人流，下午時段排隊人龍接近100人，店員表示晚上7點半左右會截龍。

記者現場所見，產品價格大多以日元十算計，亦有產品低於十算，例如1100日元大手拍，售95元，但在日元大跌情況下，產品定價是否夠吸引力，就見仁見智。

多啦A夢未來百貨公司期間限定店
地點：九龍塘又一城 LG2 層中庭
日期：9月30日至10月19日
時間：11:00-21:00

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
家具 家品 家電 商場活動 著數優惠 九龍 多啦A夢 電子消費券 自由行 商場

上一篇文章

【香港零售】8月零售銷貨額微跌0.1%　遜市場預期

下一篇文章

【疫苗通行證】疫苗通行證年齡今起降至5歲　餐飲業：短期生意應會變差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」
【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
【招商】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
【招商】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
【親子好去處】新城市廣場6萬呎親子娛樂體驗專區將試業　料生意額升15%
【親子好去處】新城市廣場6萬呎親子娛樂體驗專區將試業　料生意額升15%
【Meta】正式確認重大削減計劃！　朱克伯格：明年Meta規模將比現在小
【Meta】正式確認重大削減計劃！　朱克伯格：明年Meta規模將比現在小
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款