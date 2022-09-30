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【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元　2023財年中港合約銷售目標300億元

股市 16:44 2022/09/30

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【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元　2023財年中港合約銷售目標300億元

新世界發展 （00017） 2021/2022年度基本溢利按年1.8%至70.85億元，股東應佔溢利增加8.5%至12.49億元。新世界末期息每股1.5元，全年股息2.06元，與2021財政年度持平，集團指會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

香港應佔物業合同銷售金額為約82.4億元

香港應佔物業合同銷售金額為約82.4億元，主要來自住宅項目迎海、傲瀧、 瑧頤，以及甲級寫字樓項目南商金融創新中心。内地整體物業合同銷售金額約171.0億元人民幣，以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。

新世界約31億出售長沙灣商業綜合體項目51%權益 　新加坡資金接手【下一頁】

新世界副主席兼行政總裁鄭志剛指，2023財年中港合約銷售目標300億元，按年增長4.5%，2024財年合約銷售目標350億至400億元。

香港物業投資分部業績按年增長6%

香港物業投資分部業績按年增長6%，主要受惠於K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 ATELIER King’s Road的營運效率提升及出租率改善。內地物業投資分部業績按年增長11%，主要受惠於K11項目營運效率及出租率有所提升。內地物業投資收入升9%至20.28億元，主要項目整體出租率表現穩健。

截至6月底，香港未入賬應佔物業合約銷售收入中，249.48億元及41.45億元將分別於2023及2024財政年度入賬，預計 2023財年入賬的主要項目為柏傲莊一至二期，2024財年入賬的主要項目為傲瀧及柏蔚山。

集團在香港持有應佔總樓面面積約932萬平方呎土地儲備可作即時發展， 其中物業發展應佔總樓面面積約455萬平方呎。集團於新界持有合共約1,633萬平方呎 待更改用途的應佔農地土地面積，約九成位於「北部都會區」範圍。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地

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港股 業績公布 新世界發展（00017）

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