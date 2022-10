【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險

九月初談及過2024年開始的未來十年,以《皇極經世》書的旬卦值「天風姤卦」,又或用玄空飛星計算出的九運都主女性當權。言猶在耳,意大利新任女首相梅洛尼也贏得選舉,應會成為第一位女首相,根據新聞資料,其年紀故然符合九運離卦(中女)之象,風格亦屬強硬派接近皇極經世天風姤卦「女壯」所象,易經這一卦的卦辭:「女壯,勿用取女」所預示的教誨,讀者可自行參詳。

同場加映:【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

離卦既象中年女性,最直接的卦象便是「離為火」,雖然距離2024年仍然有一年多,但今年下半年按術數恰好又和火元素連上關係。能否善用火元素於未來幾個月趨吉避險會有不少幫助。情況就如八運之初(2004年),很多風水師傅布局都會加強八白飛星以旺財催丁,八白為艮卦,除了直接用到8這個數目擺設外,八粒白石、山石盆景,以至於陶瓷擺設,都很常見。

九運意象 用於趨吉

現時風水元運快進入九運,當旺的風水意象自然也相對應有所改變,九運當旺,也就是火紅和其相對應類象當興。九運的易卦之象如文明、珍禽、明麗、能源、影像等,都分別詳細介紹過。這些卦象在元運中會成為當旺的事物以外,如果能適當用於風水布局或術數中以改善個人運勢,由於得天運旺盛力量也強大。

雖然說九運的意象當旺,但是使用之際也宜按易數適可而止,筆者嘗試未來兩個月份作例子介紹。今年流年為壬寅虎年,熟悉五行的朋友會知道「寅」這個地支,是「火」元素的長生,代表火氣始動茁壯成長,五行都是依循著類似生、老、病、死循環。

再看西曆10月8日後一個月,玄空飛星為三碧入中,配合其他風水條件,一般認為主是非爭執較多,特別是家居或辦公室門向西北或東南位的朋友。如果恰好本身工作行業已帶較多是非性質,或幫人排難解紛者稍為不忌。不過由於流年本來已是五黃入中,再加上一些流年術數條件,每每會發動此三碧凶星「劫奪」性質,特別是從事較高投機性或博彩性質生財人士,特別須加留意,容易以為穩贏而敗北,或為大戶「點心」而破財。

由於三碧星為震卦屬木,傳統風水理論會以火(九紫)來化解。由於今年家居和辦公室中央部份流年已經有五黃凶星,風水化解便不宜以紅燈或太過帶動象的九紫物品來催旺火星,以免同時發動五黃凶煞,此點務必留意。火性猛烈,如雙面刃可喜可凶。

特別是西曆11月初以後,飛星是二黑病符星入中,配合流年五黃合成「二、五交加」,如果發動凶煞就容易招病災、意外等。個人風水來講則不宜於中央位置再見到紅、紫色等物品或燈具等,以減少風險。香港大玄空風水佈局以西北方和東南方為重點位置,於此月份尤其稍為不利。 8月份五黃重逢便是近期疫情較嚴重的一個月份,寄望11月份疫情早已離港而去,不要再添煩擾。

同場加映:【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!