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【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險

名人薈萃 10:00 2022/10/02

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九月初談及過2024年開始的未來十年，以《皇極經世》書的旬卦值「天風姤卦」，又或用玄空飛星計算出的九運都主女性當權。言猶在耳，意大利新任女首相梅洛尼也贏得選舉，應會成為第一位女首相，根據新聞資料，其年紀故然符合九運離卦（中女）之象，風格亦屬強硬派接近皇極經世天風姤卦「女壯」所象，易經這一卦的卦辭：「女壯，勿用取女」所預示的教誨，讀者可自行參詳。

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離卦既象中年女性，最直接的卦象便是「離為火」，雖然距離2024年仍然有一年多，但今年下半年按術數恰好又和火元素連上關係。能否善用火元素於未來幾個月趨吉避險會有不少幫助。情況就如八運之初（2004年），很多風水師傅布局都會加強八白飛星以旺財催丁，八白為艮卦，除了直接用到8這個數目擺設外，八粒白石、山石盆景，以至於陶瓷擺設，都很常見。

九運意象 用於趨吉

現時風水元運快進入九運，當旺的風水意象自然也相對應有所改變，九運當旺，也就是火紅和其相對應類象當興。九運的易卦之象如文明、珍禽、明麗、能源、影像等，都分別詳細介紹過。這些卦象在元運中會成為當旺的事物以外，如果能適當用於風水布局或術數中以改善個人運勢，由於得天運旺盛力量也強大。

雖然說九運的意象當旺，但是使用之際也宜按易數適可而止，筆者嘗試未來兩個月份作例子介紹。今年流年為壬寅虎年，熟悉五行的朋友會知道「寅」這個地支，是「火」元素的長生，代表火氣始動茁壯成長，五行都是依循著類似生、老、病、死循環。

再看西曆10月8日後一個月，玄空飛星為三碧入中，配合其他風水條件，一般認為主是非爭執較多，特別是家居或辦公室門向西北或東南位的朋友。如果恰好本身工作行業已帶較多是非性質，或幫人排難解紛者稍為不忌。不過由於流年本來已是五黃入中，再加上一些流年術數條件，每每會發動此三碧凶星「劫奪」性質，特別是從事較高投機性或博彩性質生財人士，特別須加留意，容易以為穩贏而敗北，或為大戶「點心」而破財。

由於三碧星為震卦屬木，傳統風水理論會以火（九紫）來化解。由於今年家居和辦公室中央部份流年已經有五黃凶星，風水化解便不宜以紅燈或太過帶動象的九紫物品來催旺火星，以免同時發動五黃凶煞，此點務必留意。火性猛烈，如雙面刃可喜可凶。

特別是西曆11月初以後，飛星是二黑病符星入中，配合流年五黃合成「二、五交加」，如果發動凶煞就容易招病災、意外等。個人風水來講則不宜於中央位置再見到紅、紫色等物品或燈具等，以減少風險。香港大玄空風水佈局以西北方和東南方為重點位置，於此月份尤其稍為不利。 8月份五黃重逢便是近期疫情較嚴重的一個月份，寄望11月份疫情早已離港而去，不要再添煩擾。

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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