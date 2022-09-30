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【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足

環球社會熱點 16:38 2022/09/30

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俄羅斯總統普京早前徵召預備役入伍，加強對烏克蘭軍事行動。英媒引述消息人士指，普京早知這批新徵召兵力訓練不足上前線如同送死，但其目標是發動人海戰術。普京更認為如果俄羅斯能擊敗烏克蘭，他不在乎有多少士兵陣亡，更認為損失50萬名兵力是可接受情況。

俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義 歸咎「某國」所為 【下一頁】

英國《鏡報》引述General SVR Telegram頻道消息指，普京（Vladimir Putin） 深信國內有多達2,500萬可動員軍力，因此曾考慮動員約200萬名預備役。但他最終接受幕僚建議，僅徵召30萬名預備役。

普京曾表示如果能瓦解烏克蘭，不在乎損失多少兵力，甚至覺得要犧牲50萬名士兵只是小事一樁，佔可調動軍力僅2%，絕對可以接受。

普京承認徵兵過程有錯 不合資格者需送回國 【下一頁】

頻道消息指，普京及軍隊指揮官明知將未經訓練及裝備不足的後備役送上前線作戰，只有死路一條。不過普京動用大量未經訓練及準備的士兵，目的是採取「人海戰術」淹沒烏克蘭東部及南部，從而抓住戰略主動權。

據悉，首批徵召的預備役人員當中，僅約1萬人有接受軍事培訓，與莫斯科聲稱會向所有送往前線的新兵提供長達三個月訓練有所不同。

來自莫斯科的29歲的預備役軍人Sergey Surkov早前亦發布視頻，指自己將於周四（29日）派往赫爾松（Kherson）作戰。但第一坦克團指揮官卻告知他們，根本不會向他們提供任何軍事訓練。

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責任編輯：郭麗明

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