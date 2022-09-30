【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元　客戶貸款按年升逾4倍

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【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元 2023財年中港合約銷售目標300億元
螞蟻銀行ANT BANK周五公佈截至6月底止未經審核中期業績，期內虧損1.04億元，按年收窄13.1%。期內淨利息收入53.9萬元，去年同期則錄淨利息支出232.8萬元。
今年上半年，螞蟻銀行錄1.5萬元其他收入，去年同期則無其他收入。另外，螞蟻銀行上半年錄外滙滙兌損益淨額738.7萬元，按年大增近6倍。
螞蟻銀行去年上半年有111.4萬元減值準備淨撥回，今年則轉錄2.6萬元減值準備淨支出。
客戶存貸方面，螞蟻銀行上半年客戶存款6.9億元，按年少7.3%；客戶貸款291.6萬元，按年大升4.4倍。
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記者：余倩敏