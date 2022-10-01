【玄人‧峰語@iM網欄】解決人生問題 在於「核心的外圍」落藥

很多來算命的人，都是面對人生解決不了的問題，想從另類渠道去尋找解決方法。平心而論，人們看問題通常都是比較表面，只要見到問題所在，就向問題重點直擊下去，就以為萬事竟可迎刃而解，但事實並非如此，而現實很多例子都證明，問題的本身只是一個反射現象，有時候反而是解決核心的外圍項目，問題就自動鬆開，也會自動解決。因此某天王金句「核心的外圍」，絕對不是順口開河，真的是充滿智慧。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

如果大家還不明白，我不妨舉些實例加以說明。好像有些人頭痛，痛楚只是表徵，食止痛藥可止一時三刻的痛，但如果頭痛是來自頸椎軟骨壓着神經綫，只要一日不鬆開壓着的部位，頭痛是解決不了的。又例如，目前世界的通脹主要是來自供應鍊的短缺，現在各國央行瘋狂加息，根本不是直接解決問題，而是曲綫地去令人們不投資、搞儲蓄、減低需求，再與供應不足接軌，最終令價格回落從而壓制通脹。問題是，如此轉折去解決這個問題，根本未見其利，已見其弊，全世界都因為只針對通脹但又非解決核心重點而攬炒，最終會發展至病人已救到了，可惜已成為植物人的結局。好像大家沒想過簡簡單單的英國換相，其新的刺激經濟政策可令英鎊急跌，以及引發新一輪的英債危機。所以，為何我之前在本欄已多次提到，未來時間會有很多「黑天鵝」出現，會加快「八運」交接「九運」的負面問題爆發，都是源於大家太過想解決燃眉之急，卻沒有真正了解導致問題出現的癥結所在。



我以上述處理問題作引子，目的是想帶出在算命的世界，解決問題的方法及出發點，很多時候都不是解決問題的本身，而是先行進行周邊拆彈。舉例而言，假設一個「辛」金日元的人，以「水」為用神，但原局卻非常多「土」去制「水」，即使他行「水運」，運氣都不會見有所提升，原因是原局一日不將過多的「土」移走，即使再添「水」入他命局，都只會繼續出現土尅水的情況。所以再算命角度而言，一日命主不行「木運」（以木尅土）將水釋放出來，一日都不算有靚運行。因此，當客人問命時，我都會助他抽離一點，宏觀一點去看命格的特點，問題及周邊環環相扣的客觀條件，從而提出拆解方案，而非頭痛醫頭，腳痛醫腳。



此道理同時應用在風水之上，例如幫人家催財，都不是胡亂去催的，反而要先了解命主不能得財的原因。記得幾年前有個客人，他本身流年不濟，因而影響了他的生意。然而，走衰運的時候，腦袋自然不清晰，因而做錯了很多商業決定。因此，要解決他的財運問題，首先要八字中及風水上先清理思路，思路一通自然財運會稍順，所以他家中的布局，主要是先搞文昌，文昌一通，萬事俱通。所以做人做事遇到問題時，有時候反而要抽離於問題，才可找到出路。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！