  • 29°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】解決人生問題 在於「核心的外圍」落藥

名人薈萃 11:58 2022/10/01

分享：

分享：

很多來算命的人，都是面對人生解決不了的問題，想從另類渠道去尋找解決方法。平心而論，人們看問題通常都是比較表面，只要見到問題所在，就向問題重點直擊下去，就以為萬事竟可迎刃而解，但事實並非如此，而現實很多例子都證明，問題的本身只是一個反射現象，有時候反而是解決核心的外圍項目，問題就自動鬆開，也會自動解決。因此某天王金句「核心的外圍」，絕對不是順口開河，真的是充滿智慧。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

如果大家還不明白，我不妨舉些實例加以說明。好像有些人頭痛，痛楚只是表徵，食止痛藥可止一時三刻的痛，但如果頭痛是來自頸椎軟骨壓着神經綫，只要一日不鬆開壓着的部位，頭痛是解決不了的。又例如，目前世界的通脹主要是來自供應鍊的短缺，現在各國央行瘋狂加息，根本不是直接解決問題，而是曲綫地去令人們不投資、搞儲蓄、減低需求，再與供應不足接軌，最終令價格回落從而壓制通脹。問題是，如此轉折去解決這個問題，根本未見其利，已見其弊，全世界都因為只針對通脹但又非解決核心重點而攬炒，最終會發展至病人已救到了，可惜已成為植物人的結局。好像大家沒想過簡簡單單的英國換相，其新的刺激經濟政策可令英鎊急跌，以及引發新一輪的英債危機。所以，為何我之前在本欄已多次提到，未來時間會有很多「黑天鵝」出現，會加快「八運」交接「九運」的負面問題爆發，都是源於大家太過想解決燃眉之急，卻沒有真正了解導致問題出現的癥結所在。

我以上述處理問題作引子，目的是想帶出在算命的世界，解決問題的方法及出發點，很多時候都不是解決問題的本身，而是先行進行周邊拆彈。舉例而言，假設一個「辛」金日元的人，以「水」為用神，但原局卻非常多「土」去制「水」，即使他行「水運」，運氣都不會見有所提升，原因是原局一日不將過多的「土」移走，即使再添「水」入他命局，都只會繼續出現土尅水的情況。所以再算命角度而言，一日命主不行「木運」（以木尅土）將水釋放出來，一日都不算有靚運行。因此，當客人問命時，我都會助他抽離一點，宏觀一點去看命格的特點，問題及周邊環環相扣的客觀條件，從而提出拆解方案，而非頭痛醫頭，腳痛醫腳。

此道理同時應用在風水之上，例如幫人家催財，都不是胡亂去催的，反而要先了解命主不能得財的原因。記得幾年前有個客人，他本身流年不濟，因而影響了他的生意。然而，走衰運的時候，腦袋自然不清晰，因而做錯了很多商業決定。因此，要解決他的財運問題，首先要八字中及風水上先清理思路，思路一通自然財運會稍順，所以他家中的布局，主要是先搞文昌，文昌一通，萬事俱通。所以做人做事遇到問題時，有時候反而要抽離於問題，才可找到出路。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】 占卜香港運勢 「風水渙」變「澤火革」
2022/09/24
【玄人‧峰語@iM網欄】 占卜香港運勢 「風水渙」變「澤火革」
【玄人‧峰語@iM網欄】古都洛陽，四字珠璣
2022/09/17
【玄人‧峰語@iM網欄】古都洛陽，四字珠璣
【玄人‧峰語@iM網欄】莫受世俗觀念所限 每個人都要規劃自己的真理
2022/09/10
【玄人‧峰語@iM網欄】莫受世俗觀念所限 每個人都要規劃自己的真理
【玄人‧峰語@iM網欄】 時來運轉 世局「暗戰」逐步明朗化
2022/09/03
【玄人‧峰語@iM網欄】 時來運轉 世局「暗戰」逐步明朗化
【玄人‧峰語@iM網欄】個體做好事，為何會成「共孽」？
2022/08/06
【玄人‧峰語@iM網欄】個體做好事，為何會成「共孽」？
英國 英鎊 加息 經濟 風水

上一篇文章

【本港旅遊業】 旅議會指「0+3」後商務客升幅不高 業界促盡快實施入境檢疫「0+0」

下一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】在故宮遇上馬賽克 聖佐治屠龍圖圓形畫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
新世界逾30億賣長沙灣商廈　新加坡資金接手51%權益　股價曾逆市升逾1%
新世界逾30億賣長沙灣商廈　新加坡資金接手51%權益　股價曾逆市升逾1%
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款