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【山地悠遊人生@iM網欄】 異度空間 密歇根湖的美和悲哀

名人薈萃 11:00 2022/10/02

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看新聞，美國佛羅里達州受到超級颶風侵襲，造成災難性破壞，超過兩百萬戶停電。朋友住在芝加哥，她的兩個大學好友，因受不了芝加哥的寒冬，搬到佛羅里達州沿海小城市安享晚年。朋友跟我說，她也喜歡去度假，可她絕對不會在佛羅里達買屋，每年都要擔心屋頂隨時被吹走，但偏偏越靠近海岸線的房屋，價格就越貴。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

世上每樣東西都有正負兩面，去一個地方旅遊，跟長期居住當地可能完全是兩碼子事。

睡熊沙丘國家公園

朋友建議自駕來一次環密歇根湖（Lake Michigan）之旅，開車2335公里，不徐不疾共7天、圓滿的環湖一圈，真是輕鬆愜意的體驗。主要目的地是沿線的三大國家公園，分別是印第安納沙丘國家湖岸公園、睡熊沙丘國家公園和彩岩國家湖濱區。

彩岩國家湖濱區(Pictured Rocks National Lakeshore)

環湖自駕遊很受歡迎，我們在9月份去，很多旅館還是被訂滿的。沿途風景優美，夏季成了遊客的天堂，湖水褪去的時候，會出現水清沙幼的海灘或清澈的石灘。隨著經濟增長，建起各種拱壩、人造海岸線、湖濱屋和人造海灘。

密歇根湖日落

旅程結束後我看到一部紀錄片，關於密歇根湖北岸的的居民一直受到水位上漲困擾，甚至擔心他們的房屋會隨時脫離地基或崩塌。

原來密西根湖水位已經創下最高紀錄。海岸線侵蝕加劇，衝擊著該地區的海灘和懸崖。

該區每年春季暴風雪、降暴雨，湖水位不斷升高，水土流失加速。加上近年氣候變化和極端天氣導致湖泊水位創歷史新高。 水位循環波動速度比以往更快，在波浪侵蝕影響下，海岸線無法抵禦自然力量，海岸線居民正面對每年失去約50 英尺的海灘。

隨著強大的風浪侵蝕海岸，這所房子在懸崖邊緣。

密歇根州警察局的航拍照片顯示，受到海浪威脅，有208 座房屋處於危險中，其中 18 座距離落入湖中不到 10 英尺。一般情況下，保險不包洪水侵蝕。房子距離懸崖 75 英尺以內，屋主需要考慮做什麼行動。

選擇1；移動房子，將房屋搬離海岸線，流程需約20萬美元。

選擇2；迫在眉睫，該地區的大多數房主都在做一些措施，包括安裝岩牆和堅固的海堤。隨著這些房屋逐漸惡化，進行添加海堤對房主來說成本更高。

選擇3；在房屋塌入水之前，拆除可能更便宜。房子距離懸崖 50 英尺之內，如果業主無法或不願意採取行動，會收到緊急命令後被拆除。

另一所房子部分懸在懸崖。

在所有的擔憂中，湖濱房產價值似乎沒有太大變化。人們依然購買湖岸的房產，地產生意仍然生機勃勃，平均房產價格似乎沒有受到影響。

這種情況，跟投資市場一樣，散戶資金有限，前無去路，後無退路。但機構投資者完全不受影響⋯⋯

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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