【吉利175】吉利入股豪華汽車品牌Aston Martin　佔約7.6%股權

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吉利 （00175） 宣布，已完成對英國超豪華性能品牌Aston Martin約7.6%股份收購。 Aston Martin表示，完成了6.54億英鎊的融資，將使其能夠大幅降低負債率，並加強和加速其長期增長能力。Aston Martin執行主席 Lawrence Stroll 對吉利的加入表示歡迎。
吉利全日跌1.2%，報10.82元。
據Aston Martin周五發布的公告，吉利已完成收購約7.6%股權，沒有提及交易金額。吉利行政總裁李東輝表示，很高興正式成為Aston Martin的投資者，吉利在支持入股企業轉型方面擁有豐富經驗，且在超級電動和智能網聯領域具有深厚技術積累，這將助力Aston Martin在未來取得更大成功。期待與Aston Martin共同探討協同合作機會，將繼續堅持其發展戰略，致力於實現長期可持續增長，提升盈利能力。
除了持有Aston Martin的股份外，吉利還擁有瑞典高端品牌Volvo，並持有平治母企戴姆勒（Daimler）、寶騰（Proton）、蓮花（Lotus）等國際品牌的股份。
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編輯：姚卓然