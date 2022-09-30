  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利175】吉利入股豪華汽車品牌Aston Martin　佔約7.6%股權

股市 16:13 2022/09/30

分享：

分享：

【吉利175】吉利入股豪華汽車品牌Aston Martin　佔約7.6%股權

吉利 （00175） 宣布，已完成對英國超豪華性能品牌Aston Martin約7.6%股份收購。 Aston Martin表示，完成了6.54億英鎊的融資，將使其能夠大幅降低負債率，並加強和加速其長期增長能力。Aston Martin執行主席 Lawrence Stroll 對吉利的加入表示歡迎。

吉利全日跌1.2%，報10.82元。

據Aston Martin周五發布的公告，吉利已完成收購約7.6%股權，沒有提及交易金額。吉利行政總裁李東輝表示，很高興正式成為Aston Martin的投資者，吉利在支持入股企業轉型方面擁有豐富經驗，且在超級電動和智能網聯領域具有深厚技術積累，這將助力Aston Martin在未來取得更大成功。期待與Aston Martin共同探討協同合作機會，將繼續堅持其發展戰略，致力於實現長期可持續增長，提升盈利能力。

除了持有Aston Martin的股份外，吉利還擁有瑞典高端品牌Volvo，並持有平治母企戴姆勒（Daimler）、寶騰（Proton）、蓮花（Lotus）等國際品牌的股份。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【新股IPO】吉利參投汽車芯片商「億咖通」擬完成美國上市後　再赴港上市

【吉利175】吉利旗下極氪成寧德時代麒麟電池首發品牌　合作車型最快明年首季交付

【吉利175】李書福：吉利控股正佈局電池上下游產業鏈　研發15分鐘快充電池包

編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 可持續發展 港股 科技產品 收購 汽車

上一篇文章

【美股業績】Nike北美存貨積壓大增65%、毛利率受壓　股價盤前跌逾9%

下一篇文章

【英國經濟】英國第二季GDP終值按季增長0.2%、勝預期　經常帳赤字較估計為小
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空告急】香港航空擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算
【航空告急】香港航空擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算
【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金
【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金
【美股期貨】美國PCE數據公布前　道指期貨跌108點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美國PCE數據公布前　道指期貨跌108點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【港股市況】建行、工行升近3%　汽車股逆市跌、零跑汽車挫逾22%　恒指全日反覆升56點（不斷更新）
【港股市況】建行、工行升近3%　汽車股逆市跌、零跑汽車挫逾22%　恒指全日反覆升56點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌19點　英鎊兌港元越8.7算滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌19點　英鎊兌港元越8.7算滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」
【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款