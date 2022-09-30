免疫治療成晚期頭頸癌患者新治療選擇

頭頸癌泛指位於頭頸部位，除腦癌以外的惡性腫瘤。本港最常見的頭頸癌為鼻咽癌，其他還包括口腔癌、口咽癌、舌癌、喉癌和唾液腺癌等， 於2018年約有一千六百宗新症。早期頭頸癌的治療效果良好，惟中晚期患者容易出現復發。一旦復發，以往治療選擇和成效均有限，幸而近年興起的免疫治療已被證實對治療轉移性或復發性頭頸癌成效理想，為患者帶來新希望。



頭頸癌的症狀視乎腫瘤生長位置



臨床腫瘤科專科唐美思醫生指出，頭頸癌大多與吸煙有關，約八至九成患者有吸煙習慣，其中咽喉癌則與人類乳頭瘤病毒（HPV）有關。



頭頸癌的症狀因腫瘤位置而異，例如舌癌或生長在口腔黏膜的癌症，可引起腫塊、吞嚥痛楚或流血的情況，患者會較早確診；若腫瘤生長在較深入的位置，例如咽喉，通常發現時病情已較為晚期，腫瘤可能已擴散至周邊淋巴，因而出現頸部淋巴腫脹等病徵。



免疫治療突破晚期頭頸癌治療困局



頭頸癌的治療方案視乎腫瘤的位置和病情的分期。如病情處於早期而適合手術切除的話，便以外科手術為主，術後的放射治療為輔。惟若經醫生評估手術不可行，或手術將導致患者出現重大後遺症或永久喪失器官功能，便需使用放射治療和化療。



對於晚期無法透過手術切除的頭頸癌，化療是主要治療方法之一，或是在化療之上配合標靶藥，以提高整體治療效果。唐醫生稱，化療也會對正常的細胞作出傷害而產生不同的副作用，加上不少頭頸癌復發患者已承受著手術和放射治療的後遺症困擾，例如因吞嚥困難導致營養不良和身體虛弱，或對化療感到抗拒。若患者出現局部病徵而過往未曾接受放射治療，可考慮紓緩性的放射治療。



近年，免疫治療用於治療除鼻咽癌以外的轉移性和復發性頭頸癌，成效理想。唐醫生解釋：「免疫治療是一種能重啟免疫細胞識別及攻擊癌細胞功能的藥物。醫生會為患者進行免疫生物標記測試，以評估腫瘤的PD-L1表達。」測試結果對醫生為患者決定治療方案具重要的參考價值，若測試結果呈陽性，可單一使用免疫治療作為第一線治療，從而避免化療的副作用，患者的的存活期中位數比使用化療配合標靶藥的患者為佳。另一方面，即使腫瘤的PD-L1表達呈陰性，也可使用免疫治療聯合化療，讓患者多一個個治療選擇。「醫生在作出治療建議之前，也會平衡患者的症狀和對治療的耐受程度。若症狀嚴重，患者又能承受化療，雙管齊下能在控制病情的同時盡快紓緩症狀。」



免疫治療的副作用有別於化療，由於免疫治療乃透過喚醒身體的免疫系統對抗癌細胞，治療過程中或會出現炎症反應，較常見包括甲狀腺炎、腸炎和肺炎等，情況大多屬輕微，甚少患者出現嚴重副作用。「及早接受免疫治療可提升治療效果。隨著癌細胞在患者體內肆虐的時間愈長，患者的身體便會越來越虛弱，屆時才使用免疫治療可能會使成效大打折扣，因此應及早使用最合適的藥物，以最快和最大程度地控制病情。」



特約



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