【香港零售】8月零售銷貨額微跌0.1%　遜市場預期

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元，按年微跌0.1%；遜於市場預期的升2.7%。

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8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年上升21.3%。



扣除其間價格變動後，今年8月的零售業總銷貨數量的臨時估計則按年下跌2.9%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.5%。



珠寶首飾升4.3%



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，與去年8月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.0%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌3.0%）；百貨公司貨品（下跌11.3%）；服裝（下跌7.4%）；藥物及化妝品（下跌0.2%）；傢具及固定裝置（下跌8.5%）；書報、文具及禮品（下跌17.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌12.7%）；中藥（下跌3.4%）；以及眼鏡店（下跌8.7%）。



另一方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升4.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升3.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.1%）；汽車及汽車零件（上升43.7%）；以及燃料（上升7.2%）。



截至8月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升5.3%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升5.5%。



政府發言人表示，在高比較基數的影響下，零售業總銷貨價值在八月按年些微下跌。經季節性調整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。展望未來，發言人指出本地疫情緩和、勞工市場狀況改善和第二階段消費券計劃將在短期內繼續支持消費氣氛和需求，但金融狀況進一步趨緊將會構成制約。

責任編輯：葉泳珊

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