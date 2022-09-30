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【互聯網監管】內地交通部約談滴滴貨運、快狗打車等　要求不得惡意壓價競爭

股市 15:46 2022/09/30

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【互聯網監管】內地交通部約談滴滴貨運、快狗打車等　要求不得惡意壓價競爭

中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對滿幫集團、貨拉拉（Lalamove）、滴滴貨運、快狗打車 （02246） 4家互聯網道路貨運平台公司進行了約談，要求不得惡意壓價競爭。

約談指出，近期通過網民留言、群眾來電來信等渠道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、拖欠貨車司機運費等問題，損害了貨車司機合法權益。同時，為落實好第189次國常會會議精神，切實保持運輸價格相對穩定，讓廣大貨車司機享受通行費減免的紅利，對4家平台公司提出了相關要求。

約談要求，一要進一步提高政治站位，深入排查整治各平台公司存在的安全風險隱患，及時化解風險，確保行業安全穩定；二要健全貨源審核制度，完善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭。2022年年底前，不得隨意調整收費標準和運營規則，要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利；三要加大對貨車司機關心關愛力度，切實保障廣大貨車司機合法權益。

各平台公司表示，將按照約談要求，舉一反三，認真履行企業主體責任，紮實整改，暢通貨車司機投訴舉報渠道，有效解決拖欠運費等突出問題，堅決杜絕惡意壓價競爭，切實保障貨車司機合法權益，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利，著力維護行業安全穩定發展大局。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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編輯：姚卓然

 

港股 網購平台 運輸 中國 Lalamove 快狗打車（02246）
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