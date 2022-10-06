【防疫措施】今日起餐廳放寬至12人一枱、宴會放寬至240人　快測要求不變

▲ 【防疫措施】10月6日起餐廳放寬至12人一枱、宴會放寬至240人 快測要求不變

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本港逐步放寬防疫措施，繼放寬入境檢疫限制至「0+3」後，由今（6日）起，餐飲處所每枱放寬至12人； 表健身中心、美容院、卡拉OK等表列處所每組活動，由8人放寬至12人；酒吧、酒館、夜總會等每枱人數由4人放寬至6人；宴會由120人放寬至240人，光顧酒吧和出席宴會前要做快測的要求維持不變。另外，郵輪公海遊的熔斷機制亦會取消。

已入住酒店抵港人士可自費原址隔離

對於實施「0+0」的時間表，上周醫務衞生局副局長李夏茵表示，「0+3」當時只是實施了5天，暫未有足夠數據決定調整與否，而「0+3」下，政府會容許已入住酒店或賓館的抵港人士一旦確診，可在處所容許下，自費在原址隔離。當局已聯絡60間原本的檢疫酒店，有30間表示願意配合原址隔離措施，當局會向業界發出最新防疫指引。

未來會逐步調整公立醫院人手 服務更多非新冠病人

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗指，現時醫管局非緊急服務正在回復，大約為正常水平80%，未來會逐步調整公立醫院人手、病床及服務量，服務更多非新冠病人。即日起，26間醫院非急症病房會放寬探病限制，增加探病時段和人次。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，本港過去一周疫情穩定，本地個案約3500至4200宗，平均每日3700宗；輸入個案則介117至245宗不等，每日平均180宗，佔本港每日整體個案約3%至5%。

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