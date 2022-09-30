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【消費券優惠】PopWalk天晉滙大派20%消費回贈 場內商戶限時激減優惠低至1折 同步賺美食現金券歎盡秋日滋味

理財智慧 16:49 2022/09/30

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第二期消費券即將於10月1日發放，新地（00016）旗下將軍澳PopWalk天晉滙，加推「精明消費月」多重賞，大派高達20%回贈；配合「精明消費月」聯同近50間商戶推出低至1折激抵優惠，發揮消費券的最大價值。此外，由即日起The Point會員於場內任何商戶即日消費滿指定金額，更可享「秋日美饌 ‧ 狂賞」最高170元回贈。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

PopWalk天晉滙於10月1日至31日，加推「精明消費月 - 消費獎賞」活動，顧客可享高達1,340元回贈禮遇，同時賺取積分換Point Dollar 當錢使。The Point會員消費滿400元可獲贈40元商場電子優惠劵；消費滿2,000元可獲贈300元商場電子優惠劵；消費滿5,000元送1,000商場電子優惠劵元，多買多賞。

配合同期進行的PopWalk 天晉滙「精明消費月」活動，聯同近50間商戶推出低至1折優惠，顧客購物時抵上加抵，盡享多重激筍著數。「精明消費月」著數多籮籮，星級推介包括澳洲歌婷1099針仿絲棉套裝低至1折發售（原價4,699元）；Griddy's享用紅白餐酒、雞尾酒或無酒精雞尾酒買一送一；賀天最強の爐端燒低至5折優惠（原價458元）、湘薈主餐牌外賣自取滿300元即減50；Champ 24 Fitness一年會籍8折優惠（原價5,976元）等。

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此外，由即日起PopWalk天晉滙推出「秋日美饌 ‧ 狂賞」活動，The Point 會員於PopWalk天晉滙任何商戶，即日電子消費滿指定金額並成功登記積分，即可享最高170元優惠回贈。單一消費滿200元即送2X會員積分；消費滿500元可享50元美食滋味電子券；消費滿800元可享30元美食滋味電子券及50元綜合購物電子劵；消費滿1,200元額外再送20元Point Dollar（相等於5,000積分）。

顧客於Ocean PopWalk海天晉滙顧客服務中心憑Ocean PopWalk海天晉滙商戶發出之消費單據換領獎賞，更可額外獲享20元美食滋味電子優惠券，於場內多間人氣食肆歎盡多國美食，歡聚品嚐秋日滋味。

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活動詳情：

推廣優惠 詳情

「精明消費月 - 消費獎賞」

The Point會員於PopWalk各期商戶即日以電子貨幣 (包括WeChat Pay  HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go 拍住賞、八達通、Boc Pay及PayMe) 消費滿指定金額，即賞高達1,340元商場電子優惠劵，同時賺取積分換Point Dollar 當錢使！

  • 獎賞一

消費滿400元（單一收據）送40元商場電子優惠劵(20元綜合零售電子券 + 20元美食滋味電子券)

  • 獎賞二

消費滿2,000元（最多3組單據）送300元商場電子優惠劵(50元綜合零售電子券x2張 + 50元美食滋味電子券x2張 + 50元生鮮食品及零食電子券x2張)

  • 獎賞三

消費滿5,000（最多5組單據）送1,000商場電子優惠劵(100綜合零售電子券x6張 + $50美食

滋味電子券x4張 + 50生鮮食品及零食電子券x4張)

 

推廣日期：

10月 1日至 10月 31 日 (或換完即止)

 

換領時間：
10am – 10pm

 

換領地點：

PopWalk 天晉滙1期、2期及Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心

「秋日美饌 ‧ 狂賞」

由10月1日起至10月31日，The Point 會員於PopWalk天晉滙任何商戶，即日電子消費滿指定金額並成功登記積分，即可獲享最高170優惠回贈，讓你樂享秋日美饌滋味禮遇。名額有限，先到先得，換完即止。

  • 獎賞一：

單一消費滿200送 2X會員積分 (上限1,000分)

  • 獎賞二：

消費滿500 (最多2張單據) 送50美食滋味電子券

  • 獎賞三：

消費滿800 (最多2張單據) 送80PopWalk商場贈券 (30美食滋味電子券 + 50綜合購物電子劵)

  • 獎賞四：

消費滿1,200元 (最多2張單據) 額外送20Point Dollar (=等於5,000積分)

  • 獎賞五：

顧客換領獎賞1至獎賞3之消費如為Ocean PopWalk海天晉滙商戶發出之消費單據，並於Ocean PopWalk海天晉滙顧客服務中心換領，可額外獲享20美食滋味電子優惠券。

推廣日期：

由10月1日至 10月 31 日

 

換領時間：
10am – 10pm

 

換領地點：

PopWalk 天晉滙1期、2期及Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心

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責任編輯：嚴浩文

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