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【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元　客戶存款下跌12%

Hot Talk 14:53 2022/09/30

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【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元　客戶存款下跌12%

虛擬銀行陸續公佈上半年業績，天星銀行airstar截至6月底止虧損9775.5萬元，按年收窄兩成。上半年總收入3313.4萬元，按年大增1.4倍；單計淨利息收入按年升1.6倍，至3321.1萬元。

天星銀行期內主要收入仍為淨利息收入，在投資淨利潤及其他收入，上半年錄7.7萬元輕微虧損，反觀去年同期，該方面收入為102.7萬元。

另外，天星銀行上半年錄1947.8萬元減值損失，按年擴大45.3%。

期內，客戶貸款為9.6億元，與去年同期相若；客戶存款19.4億元，按年減少12.1%。

天星銀行上半年營業支出亦按年收窄約一成，至1.1億元，其中約半為僱員費用。

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記者：余倩敏

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