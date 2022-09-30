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【電子消費券】第二期3000元消費券明日發放　中銀香港BoC Pay推出總值超過千元購物及餐飲優惠

Hot Talk 14:26 2022/09/30

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【電子消費券】第二期3000元消費券明日發放　中銀香港BoC Pay推出總值超過千元購物及餐飲優惠

2022年第二階段消費券計劃第二期3,000元消費券於明日（10月1日）發放， 中國銀行（香港） （02388） BoC Pay1 推出「10 月加碼勁賞」優惠，讓BoC Pay客戶尊享總值超過1,000元驚喜購物及餐飲優惠，以滿足其在消費券帶動下的消費意欲，推動香港經濟復甦。

由10月1日起，BoC Pay 客戶可享多重「10 月加碼勁賞」立減優惠，

  • 購物消費方面：
    • 萬寧消費滿688元立減100元；
    • 屈臣氏消費滿250元立減25元；
    • 余仁生購買消費滿500元立減60元；
    • 六福珠寶購買指定產品，可獲半價優惠等。
  • 餐飲方面：
    • 客戶以BoC Pay於星巴克消費滿75 元立減12 元；
    • 東海堂消費滿30元立減5元；
    • 美心中菜外賣自取及晚市堂食享高達 7 折優惠等。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理陳碧蓮表示，中銀香港 BoC Pay 憑藉其在全港覆蓋7萬個本地網上和實體商戶網點的優勢，自8月份消費券發放以來，BoC Pay 交易金額按月增長超過七成；交易筆數同時錄得顯著上升，其中餐飲商戶交易筆數較消費券發放前增長逾九成。

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編輯：姚卓然

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