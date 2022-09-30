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南韓明日起解除全部入境防疫措施 旅客確診率回落

環球社會熱點 15:00 2022/09/30

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多國已逐步推動旅遊業復甦及社會復常，南韓宣布由明日起解除所有旅客入境防疫措施，旅客無需再於入境後進行核酸檢測。當局更指入境人士確診率已大幅回落至0.9%。

【猴痘症】未接種受感染風險高13倍 美CDC公布疫苗數據 【下一頁】

南韓中央災難安全對策本部第一控制官李基日周五（30日）於會上表示，由當地10月1日凌晨起，不會再強制要求海外旅客於入境首日接受新冠核酸檢測。

因此南韓屆時已經解除所有入境防疫措施，如果旅客在入境的3日内出現疑似新冠症狀，也可以前往當地衛生站做免費核酸檢測。

李基日透露，入境人士確診率已由8月的1.3%下跌至9月的0.9%，再加上Omicron變種病毒株BA.5的致命率極低，因此當局決定解除所有防疫限制。

不過當局指如果將來再出現致命率高的變種病毒等情況，會考慮恢復入境限制。

香港特別行政區及BNO護照持有人，早於7月起可免簽證入境南韓作短期訪問，包括旅遊、商務會議、探親等入境目的。即使南韓南韓解除所有入境防疫措施，仍需在網上提前申請K-ETA（韓國電子旅行許可）才可入境，大約在申請72小時内會收到批核結果。

洛杉磯有猴痘患者離世 全美第二宗死亡個案 【下一頁】

南韓政府由10月4日起，也會解除禁止探訪療養院等設施的限制。只要訪客在探訪前的自行檢測結果呈陰性，就可隨時入内探訪，但過程需佩戴口罩及不得進食。

而且當局更放寬入住療養院長者，只需接種第4針新冠疫苗就可自由外出或外宿。

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責任編輯：鄭錦玲

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