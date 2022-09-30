  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【影片抖音化】Twitter更新播片界面　與TikTok操作相似

科技 16:15 2022/09/30

分享：

分享：

繼社交平台Instagram（IG）的短影片功能Reels被指「抖音化」，酷似抖音和海外版TikTok之後，Twitter上的影片也疑似逐步抖音化。Twitter昨日（29日）宣布推出更新，採用沉浸式影片播放器，以及全屏的播放畫面，與抖音、TikTok界面相似度極高。

【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成

根據Twitter所發布的文章指，在更新至沉浸式影片播放器，用戶只需在應用程式中，單擊一下影片，即可將影片畫面擴展到全屏。當影片全屏模式啟動後，只需向上滾動，即可開​​始瀏覽其他不同的影片。單擊左上角的後退箭頭，即可將畫面退回至原始的推文。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

目前，相關的更新只適用於iOS版的Twitter應用程式。Twitter指，在未來幾周將會推出Android版的相關更新。

雖然該企指，借助新的沉浸式影片播放器，用家可以更輕鬆地找到其感興趣的影片和推文，惟不少外媒均指出，該實際界面、操作方式與TikTok無異。加上早前IG Reels的前車之鑑，未知Twitter是次更新，會否同樣迎來用家的反對。

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式

【iPhone 14 Pro】小米主題開發者模仿新iPhone「動態島」功能　Twitter現示範影片

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【理財足球】Visa推金融教育足球遊戲　推廣理財及企管知識
今日
【理財足球】Visa推金融教育足球遊戲　推廣理財及企管知識
【能源危機】歐盟國家停電或致網絡癱瘓　部分手機將無法上網
今日
【能源危機】歐盟國家停電或致網絡癱瘓　部分手機將無法上網
【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白
今日
【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白
【太空科技】日企開發登月車金屬輪胎　能承受宇宙輻射
今日
【太空科技】日企開發登月車金屬輪胎　能承受宇宙輻射

你可能感興趣

【理財足球】Visa推金融教育足球遊戲　推廣理財及企管知識
今日 12:02
【理財足球】Visa推金融教育足球遊戲　推廣理財及企管知識
【能源危機】歐盟國家停電或致網絡癱瘓　部分手機將無法上網
今日 13:00
【能源危機】歐盟國家停電或致網絡癱瘓　部分手機將無法上網
【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白
今日 14:15
【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白
社交平台 移動裝置 手機Apps 抖音 Twitter iOS iPhone Instagram Android

下一篇文章

【太空科技】日企開發登月車金屬輪胎　能承受宇宙輻射
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【視像會議】Jabra聯同Lenovo　推180度會議設備
【視像會議】Jabra聯同Lenovo　推180度會議設備
【WhatsApp漏洞】WhatsApp自揭舊版本存嚴重漏洞　黑客可憑視像通話入侵手機
【WhatsApp漏洞】WhatsApp自揭舊版本存嚴重漏洞　黑客可憑視像通話入侵手機
【港企ESG調查】投入ESG有助吸納人才？　Adobe：企業宜先完善數碼化流程
【港企ESG調查】投入ESG有助吸納人才？　Adobe：企業宜先完善數碼化流程
【遙距筍工】科企Deel聘社交媒體「遊牧工作者」　資助遊澳洲、新西蘭費用
【遙距筍工】科企Deel聘社交媒體「遊牧工作者」　資助遊澳洲、新西蘭費用
【氫能單車】中國首款民用氫能單車上市　續航力達55公里
【氫能單車】中國首款民用氫能單車上市　續航力達55公里
【制裁俄羅斯】俄羅斯熱門社交App遭下架　蘋果：應英國制裁要求
【制裁俄羅斯】俄羅斯熱門社交App遭下架　蘋果：應英國制裁要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款