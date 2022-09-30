【影片抖音化】Twitter更新播片界面　與TikTok操作相似

繼社交平台Instagram（IG）的短影片功能Reels被指「抖音化」，酷似抖音和海外版TikTok之後，Twitter上的影片也疑似逐步抖音化。Twitter昨日（29日）宣布推出更新，採用沉浸式影片播放器，以及全屏的播放畫面，與抖音、TikTok界面相似度極高。

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根據Twitter所發布的文章指，在更新至沉浸式影片播放器，用戶只需在應用程式中，單擊一下影片，即可將影片畫面擴展到全屏。當影片全屏模式啟動後，只需向上滾動，即可開​​始瀏覽其他不同的影片。單擊左上角的後退箭頭，即可將畫面退回至原始的推文。

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目前，相關的更新只適用於iOS版的Twitter應用程式。Twitter指，在未來幾周將會推出Android版的相關更新。

雖然該企指，借助新的沉浸式影片播放器，用家可以更輕鬆地找到其感興趣的影片和推文，惟不少外媒均指出，該實際界面、操作方式與TikTok無異。加上早前IG Reels的前車之鑑，未知Twitter是次更新，會否同樣迎來用家的反對。

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責任編輯：殷凱怡

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