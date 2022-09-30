英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面

英女王伊利沙伯二世本月初在巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。蘇格蘭國家檔案館周四（29日）公開英女王死亡證，顯示她死於年邁。據悉，英女王彌留之際只有英王查理斯三世與安妮長公主陪伴在則，其他王室成員都來不及見她最後一面。

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蘇格蘭國家檔案館（National Records of Scotland）周四公開英女王死亡證，揭露伊利沙伯二世死因。死亡證顯示，英女王於當地時間8日下午3時10分（香港時間8日晚上10時10分）、在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）死於「年邁」（old age），享年96歲。

根據時序，當日身處蘇格蘭的英王查理斯三世（King Charles），從鄧弗里斯莊園（Dumfries House）搭乘私人飛機，於上午11點30分（香港時間晚上6點30分）抵達巴爾莫勒爾堡。

白金漢宮於當日12點30分宣布（香港時間晚上7點30分）宣布，醫生對英女王健康表達擔憂，稱她正在接受醫學監察，強調女王仍然感到舒適。

肯辛頓宮（Kensington Palace）隨即表示威廉王子（Prince William）將前往巴爾莫勒爾，其他王室成員亦先後起行。

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媒體拍攝到威廉王子、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）及夫人蘇菲乘坐的私人飛機於下午3點50分（香港時間晚上10點50分）在愛丁堡機場降落，直至下午5點（香港時間晚上12點）才抵達巴爾莫勒爾堡，惟英女王當時已撒手塵寰。

王室於當晚6點半（香港時間凌晨1點半）發表聲明宣布英女王駕崩。但英媒指哈里王子（Prince Harry）於下午約5點半（香港時間晚上12點半）在盧頓機場（Luton Airport）起飛，晚上8點（香港清晨3點）才抵達巴爾莫勒爾，成為最遲抵達的王室成員。

負責簽署英女王死亡證的安妮公主（Princess Anne）早前表示，她在母親死前24小時一直待在其身旁，估計在英女王彌留之際，只有查理斯三世及安妮公主陪伴，其他王室成員都來不及見她最後一面。

責任編輯：郭麗明