【侮辱女性】蘋果高層失言遭起底　被革職後回應：用錯電影對白

在現今網絡時代，人們的一舉一行都有機會被記錄「留底」。如有不當言行，甚至會被人「起底」。有一蘋果（Apple）高層近日就因為在接受TikTok網紅訪問時，發表侮辱女性的言論，結果遭蘋果解僱。

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TiKToK網紅Daniel Mac早前發布的一段影片中，他一如以往在街頭訪問了一名駕駛著豪車、身穿湖水藍色西裝的男子是以甚麼工作為生。當時該名男子笑言：

我賽車，打高爾夫，撫摸大胸女人，但我在周末和主要假期休息。

雖然影片中未有提及該名男子的身份，但其言論有侮辱女性之嫌而隨即被網民「起底」，指認出男子為蘋果採購副總裁Tony Blevins。

侮辱言論引內部不滿 終被解僱

據外媒《彭博》報道，影片曝光後，Blevins的言論引起蘋果內部員工的不滿，認為這番言論有違蘋果增強「女性領導力」﻿（Female Leadership）和追求女性平等賦權的目標，亦引發了蘋果對Blevins開展內部調查。

最終，Blevins被免去其職務。他回應《彭博》時解釋，當時錯誤引用了1981年電影《亞瑟》中的一句對白，並對所有因其「不當的幽默」而感到冒犯的人致歉。

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責任編輯：殷凱怡

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