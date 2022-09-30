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俄財閥逃避制裁遭美國起訴 瞞報關係安排女友赴美分娩

環球政治 13:30 2022/09/30

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美國司法部周四（29日）正式起訴俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉，指他違反制裁規定。歐柏嘉被指利用美國金融系統瞞報他持有三棟豪宅，更瞞報關係以安排女友到美國誕下一名孩子。

俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義 歸咎「某國」所為 【下一頁】

歐柏嘉（Oleg Deripaska）為全球最大鋁生產商俄鋁股東，被視為與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切的財閥之一。

歐柏嘉2018年被列入美國財政部制裁名單，但時任美國總統特朗普（Donald Trump）2019年將其剔出名單。直至俄烏戰爭爆發後，歐柏嘉再遭到制裁。

美國司法部周四指控歐柏嘉違反制裁規定，自2018年以來繼續在美國從事金融交易，更利用一間名為Gracetown Inc.的公司瞞報在美國擁有價值數千萬美元的三座豪宅所有權。

他更被指利用一名女子避過制裁，成功以300萬美元（約2,340萬港元）的價格出售於加州的錄音室。

普京今日簽署條約 正式納烏4地區為俄領土 【下一頁】

歐柏嘉更涉及支付超過30萬美元（約234萬港元），在2020年將其33歲的女友葉卡捷琳娜（Yekaterina Voronina）送到美國，以便她在當地誕下兩人的孩子，而這名孩子隨後也獲得美國公民身份。

葉卡捷琳娜抵美時涉及瞞報其入境目的，聲稱自己是前往當地旅遊而非分娩。她今年更試圖返回美國生第二個孩子，但遭移民官員揭發並將其送回起飛地土耳其。

歐柏嘉與兩名員工被控密謀逃避美國製裁，一旦罪名成立，他們將面臨最高20年監禁。

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責任編輯：鄭錦玲

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