應科院葉成輝：聚焦5大環節突圍

▲ 應科院在兩個月的實習計劃中，安排多場講座，其中邀請本港大企、機構靈魂人物等，分享成功經驗。（受訪者提供圖片）

研發是推動市場發展的助力，而人才則是提升研發效果的重要元素，香港應用科技研究院行政總裁葉成輝由商界「跑業務」，走入研發機構，推動商品化。他期望善用與業界的關係，做好生態圈。

葉成輝發展事業的同時，見證了科技起飛，1991年至2006年期間，任職美國IBM至亞太區存儲事業部副總裁；2006年7月轉到全球最大市佔的儲存方案商EMC，擔任全球高級副總裁及大中華區總裁。

他坦言，在商業機構發展多年，亦想對香港有所貢獻，於2019年6月至2021年10月，他加入了香港特別行政區政府商務及經濟發展局出任「一帶一路」專員。

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▲ 香港應用科技研究院行政總裁葉成輝表示，希望善用與業界的關係，建好本港創科生態圈。（彭振濠攝）

冀善用業界關係 做好生態圈

不過，疫情下出外工作機會減少，一帶一路工作見困難，機緣下加入應科院成為行政總裁，轉眼10個月，葉成輝坦言：「這是我想做的工作，希望可令創科生態更熱烈。」在商業機構工作過，他表示，即使是環球科技巨頭，在香港也是以銷售為主，研發少，而他想做的是推動本港科技提升。從商業市場退場並不容易，葉成輝笑言，現時有不少朋友都指他走得前，若仍在美國公司工作，或要面對總公司減少投資香港的情況。

在本港談研發並不容易，5年前應科院亦比較低調，不過葉成輝上任以來，動作明顯增多：「應科院工作在於深層科技，要與大學教授商量、尋求知識產權合作機會。」大學研發本身不是以市場出發，而應科院的目標就是要讓技術商品化，他希望透過與業界關係，做好生態圈。

全球科技競賽持續，香港要突圍並不容易，葉成輝表示應科院將重點放在5個環節，包括：1.微電子及半導體、2.金融科技及元宇宙、3.物聯網感知技術平台、4.智慧城市、5. 5G與車聯網無人車生態圈。

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抓緊4大定位 車聯網上作貢獻

在本港研發，葉成輝認為要做好定位。問到應科院定位又為何，他舉例：

1.政府推動智慧城市，應科院就在車聯網上作貢獻，並透露正研究可否擴展測試區域，甚至如何管理交通燈以減少意外等。

2.紀律部隊方面，可透過聊天機械人技術錄取證人口供，而應科院研發的技術更可處理廣東話、英文及普通話，準確度達9成。

3.芯片技術方面，應科院有三維集成電路技術，透過將處理器堆疊鍵合的原理，提升表現，亦可突破現時芯片市場的挑戰。

4.物聯網與感應及光學感測技術，可供給建築商採用，舉例如透過影像偵測技術，從泳池的游泳人士動作，提醒救生員注意泳客安全，而應科院主要負責研發物聯網技術。

人才是研發最重要的元素，應科院不少項目是與商業市場合作，不過，香港應用科技研究院行政總裁葉成輝表示，即使有值得開發的項目，在尋找人才時亦見困難，有資金亦要有人手。其實，應科院可算是人才基地，該機構有四分之一員工是博士生，但在不同項目範疇，亦要找專門人才。

葉成輝稱，現時全港人才流失率達25%至30%，他總結原因包括：1.移民、2.外國人離開香港、3.年輕人升職快，易找到工作、4.其他國家推出政策吸納人才。此外，本港的房租高、學生不足等因素，亦令人才進一步緊張。

研發人才在技能上的獨特性，令招募更具挑戰，葉成輝提到，5月時推出的「精英科技人才招聘計劃」（Top Technology Scholar）就是針對碩士及博士生而設的計劃，成功招募到40多位人才，給予他們兩年的獎學金，亦提供不少工作及接觸市場其他機構的機會。

▲ 應科院的暑期實習生當中，有海外到港的學生，當中有來自美國麻省理工學院、哈佛大學等；英國則有倫敦大學學院、劍橋大學、牛津大學等。（受訪者提供圖片）

實習計劃 招攬英美名牌大學生

應科院針對年輕人方面，剛完結的有「本科生暑期實習計劃」及「金融科技未來領袖學院」實習計劃。葉成輝指出，今年計劃目標包括海外大學生，亦有本港學生參與，海外到港學生包括來自美國麻省理工學院、哈佛大學、芝加哥大學、加州大學柏克萊分校、紐約大學等；英國有倫敦大學學院、劍橋大學、牛津大學學生亦有到港實習。他認為，學生到應科院了解香港的科研生態，亦能將信息帶到他們的社群內，甚至考慮留港工作，兩個計劃的學生已於今年8月畢業。

芯片市場受關注，葉成輝更透露，稍後會成立半導體聯盟，成員會包括ASM太平洋、中芯、華為等廠商，亦會包括大學研發單位，希望聯盟可吸引半導體人才加入，目標是全球市場的人才視聯盟為找工作時的考慮，在當中能接觸多家公司，從中了解業界發展。

曾掌管過全球最大儲存方案商大中華區業務，葉成輝很了解人才管理的重要性。他表示，以往就曾為EMC在大中華區招聘100位人才，包括銷售及工程人員，並強調要員工有歸屬感，除了定期活動外，亦要讓他們了解公司的重視程度；不過他亦認為，現時人才的要求或許不單如此，提供更多的發展空間及機會亦是重點。

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改變家長想法 科技人薪酬亦佳

至於本港的科技人才缺乏，葉成輝認為主要有兩大問題：1.對外，香港未能予人是創科發展理想的地方、2.本港家長忽略了香港創科情況。他認為，傳統上家長都認為醫生等行業薪金較理想，但葉成輝表示，當年他在美國讀書選科時，就是眼見科技人薪酬可觀才入行，所以本港家長在這方面的想法需要改變。

至於解決當前的人手不足，他認為雖然移民是人才流失因素之一，但情況不會持續。另一方面，他亦代科技人發聲，指科技人其實並不喜歡轉工作，因為每到新公司新系統要適應及學習很多，所以當數碼轉型引發的人才短缺穩定後，情況應會改善。

記者：彭振濠

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