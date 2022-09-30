▲ 【MPF】康宏旗下OnePlatform MPF：9月整體MPF表現按月跌4.94% 股票基金年初起累計跌15%

MPF強積金今年表現受全球市場大幅波動所拖累，康宏旗下財富管理公司環一（OnePlatform）編制的OnePlatform MPF綜合指數顯示，截至9月20日止，9月份整體MPF表現按月下跌4.94%。

OnePlatform解釋，9月份市場繼續受能源危機及高通脹困擾，加上氣候災難的不確定因素，使9月份全線OnePlatform MPF指數錄得按月跌幅。

按資產類別劃分，OnePlatform MPF股票指數及債券指數按月分別跌4.94%及6.3%，年初至今分別累挫15.48%及18.63%。OnePlatform MPF DIS核心累積指數按月下跌 6.03%；OnePlatform MPF DIS 65歲後指數則按月下跌4.17%。年初至今，各類OnePlatform MPF指數均跌逾一成。

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

相關文章：

【MPF】強積金顧問駿隆改名GUM、諧音「金」 9月強積金人均蝕逾11000元

【MPF】積金評級：9月至今人均強積金蝕約1.5萬元 年初起計人均蝕逾5萬元

【MPF】積金局主席劉麥嘉軒：目標將MPF行政費降低55% 建議成員不應單純比較收費 收費較低回報或較為遜色

記者：余倩敏