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【烏克蘭戰爭】俄軍於佔領區使用伊朗無人機 烏軍稱擊落三架

環球社會熱點 13:11 2022/09/30

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美國早前聲稱，伊朗將向俄羅斯提供數百部可作戰無人機，用於培訓俄軍。俄軍被指正在烏克蘭南部地區使用這批無人機，據報或已在烏克蘭被佔領區部署數百件武器。烏克蘭軍隊表示，已成功擊落3架伊朗無人機，但伊朗當局否認並強調中立。

俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義 歸咎「某國」所為 【下一頁】

烏克蘭軍隊周二（27日）表示，已在南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）地區成功擊落3架伊朗製「神風」（kamikaze）無人機。據悉該無人機能夠停留在空中數小時，並在目標上空盤旋，撞擊時發生爆炸可破壞敵軍裝甲車或建築。

英國國防部於本月中旬時，已首次發現俄軍正使用伊朗提供武器。

俄軍據報在最近數周，曾使用伊朗製的Shahed-136型無人機，攻擊南部港口城市敖德薩（Odesa）及東部城市第聶伯羅（Dnipro）等地區。報告亦顯示，俄軍最近數周使用的「神風」無人機，由克里米亞及南部被佔領赫爾松（Kherson）等地方控制發射。分析預料俄羅斯當局，或已經在克里米亞等被佔地區部署數百件武器。

普京承認徵兵過程有錯 不合資格者需送回國 【下一頁】

《衛報》引述烏克蘭軍方消息人士指，部分無人機已經被重新塗上代表俄羅斯的顏色。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在周末晚間講話中指摘伊朗，為俄羅斯提供無人機。惟伊朗否認說法，並強調其在俄烏戰爭中保持中立。

俄烏兩國都在增加使用無人機頻率，俄羅斯亦正減少使用導彈。烏克蘭當局亦表示，俄軍亦有使用另一款Mohajer-6型伊朗製無人機，較「神風」更大更先進，同樣可用於偵查及配備彈藥，出發地亦是克里米亞。

烏克蘭方面則正使用土耳其提供的Bayraktar TB2s無人機，並尋求以色列協助，提供情報及反制措施。據報以色列歐亞事務副代表Simona Halperin本月到訪基輔時，曾提供關於伊朗無人機技術的情報。

責任編輯：李俊儀

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