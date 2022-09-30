裸視3D屏幕「VE」房 體驗虛擬元宇宙

在科技研究這版塊上許多年，以自己的知識、學問、經驗追尋理想未來，早於十多年前，我們開始研究「裸視3D」技術，軟體到硬件製作3D屏幕；到現在發展Web 5.0、元宇宙⋯⋯終於可將其中的科研成果結合未來生活。

市場上早於幾年前已大規模採用4K3D屏幕，可說是裸視3D的2.0世代，時至今日，我們以突破性的技術迎接3.0世代，各類型消費設備都會大幅度使用8K3D屏幕，以滿足視覺需求，而然，我們除了製作各大小之8K解像度的3D屏幕外，更可為手機、平板螢幕製造出4K解像度，以應用3D影像與日俱增的時代。

未來將普及元宇宙虛擬體驗，就是裸視3D的4.0世代，配合大型3D掛牆屏幕及Micro LED 3D屏幕，便能配置成虛擬環境（VE — Virtual Environment）房間，非常適合體驗現實與虛擬並存的互動活動：餐廳、旅遊、教育、運動、遊戲等，甚至模擬訓練、醫療，甚至是軍事用途皆可；而沉浸式3D科技，可提升3D影院的視覺效果，為觀眾帶來猶如身歷其境的體驗。

====

作者簡介：李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法