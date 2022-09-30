俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義 歸咎「某國」所為

歐盟正調查北溪天然氣管道洩漏的原因，外界更將矛頭指向俄羅斯。俄羅斯政府發言人佩斯科夫周四（29日）形容，北溪一號及二號管道洩漏是恐怖主義行為。佩斯科夫更聲稱若沒有「某國」介入，就不會發生這種情況。

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歐盟懷疑由俄羅斯天然氣公司（Gazprom）管理的北溪一號及二號管道遭人為破壞，雖然俄羅斯已停止從這兩條管道向歐洲供應天然氣，但仍有少量氣體洩漏。

美國有綫新聞網絡（CNN） 引述三名消息人士指，歐洲安全官員觀察到俄羅斯海軍支援艦及潛艇曾在洩漏區域附近出沒，懷疑是俄方炸毁天然氣管道。

克里姆林宮則回應指，管道洩漏事件發生於美國情報機構全面掌控的地區，暗示俄羅斯與歐洲國家在互相指責及猜忌的同時，美國能從中受益。

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佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四提及此事，認為破壞管道是獲得國家層面支持的恐怖主義行為，聲稱若沒有「某國」介入，北溪管道不會發生恐怖事件，需就此進行緊急調查。

外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）亦指，若北溪管道停止輸送天然氣，華府便可提高液化天然氣 （LNG）銷售。扎哈羅娃呼籲歐盟要以客觀態度調查事件，華盛頓必須解釋拜登（Joe Biden）2月發表的「一旦俄羅斯入侵烏克蘭，北溪二號將不會存在」的言論。

歐盟周三（28日）警告稱，若發生更多襲擊，歐盟將採取「強而有力的統一應對措施」，亦強調需保護其能源基礎設施。歐盟領袖將於下周舉行的峰會討論北溪管道破壞一事，以及討論對俄羅斯實施第八輪制裁方案。

責任編輯：郭麗明