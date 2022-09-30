【疫市奇葩】新世界賣長沙灣商廈51%權益　新加坡資金接手　股價曾逆市升逾1%

繼長實（01113）出售波老道豪宅21 BORRETT ROAD予新加坡華瑞資本（Sino Suisse Capital）後，再有發展商向新加坡基金出售物業，周四（9月29日）晚，新世界（00017）發公告稱，以30.79億元，出售長沙灣永康街地皮的控權公司51%權益，買方為新加坡Ares SSG Capital Management Limited（Ares SSG）管理的基金。

交易完成後，新世界仍有項目49%權益，並負責項目的建造、物業管理、資產管理，推廣及銷售的工作，而項目預計於2023年年底落成。新世界估計，有關出售事項可錄得未經審核收益約4.5億元。受消息帶動，新世界股價今日反彈，更成疫市奇葩，中午收市前一度高見22.35元，中午收報22.15元。

新世界發展首席財務總監劉富强表示︰「集團十分歡迎Ares SSG成為永康街項目的策略性投資夥伴。新世界發展對九龍西的發展前景充滿信心，並早已作出超前部署，集團於未來數年將有多個頂級商業項目於長沙灣這個策略性商貿地段陸續落成。我們會與Ares SSG及其他商業夥伴緊密合作，攜手構建九龍西新核心商業區內首個大型『甲廈商圈』，以滿足市場對區內全新甲級商廈的殷切需求，並為九龍西的發展注入新動力。」

Ares SSG主席兼首席執行官黃正謙表示：「我們很高興能與香港其中一家領先的地產發展商聯手，發展這個潛質優厚的項目。Ares SSG在12個亞太地區市場的投資業務擁有悠久歷史，成績斐然，而房地產投資一直是當中重要投資版塊之一。我們期待與新世界發展合作，並善用Ares SSG在區內房地產投資方面的豐富經驗，共創佳績。」

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