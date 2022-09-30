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【能源危機】歐盟國家停電或致網絡癱瘓　部分手機將無法上網

科技 13:00 2022/09/30

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歐洲雖然有近50萬個移動通訊基站，當中大多數都有後備電池，但僅能運行30 分鐘。（法新社）

在俄烏戰事紛爭下，俄羅斯決定停止向歐盟地區提供天然氣供應，這將增加當地電力短缺的可能性；加上法國有數個核電站正關閉維修，歐盟國家一旦停電，或將實行能源配給措施，但這將導致部分移動網絡癱瘓，令歐洲各地的手機無法上網通訊。

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

外媒《Euractiv》引述歐盟電信業官員言論，表示擔心即將到來的寒冬將考驗歐洲的電信基礎設施，並迫使公司和政府實行能源配給措施減輕影響。以法國為例，當地的電力分銷商計劃優先確保醫院、警察和政府等服務部門不會受停電影響，但移動網絡就不在供電保障名單上。

移動通訊基站後備電池   僅能運行30 分鐘

由於許多歐洲國家沒有足夠的備用系統來應對重大停電事件，這也增加了移動網絡癱瘓的可能性。歐洲雖然有近50萬個移動通訊基站，當中大多數都有後備電池，但僅能運行30 分鐘。

【手機無線充電】南韓研遠距離無線充電系統　30米範圍內可充電

為節約能源，部分電信公司也將使用軟件來優化流量，在不使用時讓基站進入「睡眠模式」，並關閉各種頻段。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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