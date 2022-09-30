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【帶你睇盤】大埔人氣上車屋苑　兩房叫價600萬

股樓投資 20:50 2022/09/30

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大埔區有不少上車屋苑，今次利嘉閣推介的屋苑是太湖花園。屋苑最大賣點是，毗鄰港鐵太和站及商場，步行只需約五分鐘，而且規模大，亦設會所及泳池，是區內上車熱點。

放盤單位為1期12座低層A室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚運動場景，現叫價600萬元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 太湖花園 1期 12座低層A室（物業編號：BD53107514）
實用面積 440平方呎
間隔 兩房
叫價 600萬元（最後更新日期：9月30日）
賣點

乾淨企理，四正實用。

低密度屋苑，環境清幽。

鄰近港鐵太和站，步行只需約6分鐘，交通四通八達。

屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3E4iFVY

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

太湖花園 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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