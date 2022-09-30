【帶你睇盤】大埔人氣上車屋苑　兩房叫價600萬

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【新股IPO】本港第三季27隻新股上市集資66億美元 是上半年總集資額2倍
大埔區有不少上車屋苑，今次利嘉閣推介的屋苑是太湖花園。屋苑最大賣點是，毗鄰港鐵太和站及商場，步行只需約五分鐘，而且規模大，亦設會所及泳池，是區內上車熱點。
放盤單位為1期12座低層A室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚運動場景，現叫價600萬元。
|放盤單位
|太湖花園 1期 12座低層A室（物業編號：BD53107514）
|實用面積
|440平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|600萬元（最後更新日期：9月30日）
|賣點
|
乾淨企理，四正實用。
低密度屋苑，環境清幽。
鄰近港鐵太和站，步行只需約6分鐘，交通四通八達。
屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢