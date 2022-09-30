【帶你睇盤】大埔人氣上車屋苑　兩房叫價600萬

大埔區有不少上車屋苑，今次利嘉閣推介的屋苑是太湖花園。屋苑最大賣點是，毗鄰港鐵太和站及商場，步行只需約五分鐘，而且規模大，亦設會所及泳池，是區內上車熱點。

放盤單位為1期12座低層A室，實用面積440平方呎，兩房間隔，望開揚運動場景，現叫價600萬元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

放盤單位 太湖花園 1期 12座低層A室（物業編號：BD53107514） 實用面積 440平方呎 間隔 兩房 叫價 600萬元（最後更新日期：9月30日） 賣點 乾淨企理，四正實用。 低密度屋苑，環境清幽。 鄰近港鐵太和站，步行只需約6分鐘，交通四通八達。 屋苑附近有商場、運動場、體育館、游泳池，配套完善。

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

同場加映【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機