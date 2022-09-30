【券商點睇】加碼新能源及碳減排業務 中鐵建添動力

國泰君安維持中鐵建（01186）的「買入」評級，上調目標價至8.1元。該行預測2022至2024年每股盈利為2.13元（人民幣，下同）、2.37元及2.61元，按年增速為17%、11%和10%，對應今後3年預測市盈率為3.5倍、3.1倍及2.8倍，而股價的主要催化劑為政府加碼支持政策。

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中鐵建的賣點之一，其業務結構將持續優化，新能源業務新簽合同爆發式增長。此外，公司加快進入碳減排相關業務，這將成為長遠增長動力。今年中鐵建成立了「碳達峰、碳中和」專業平台中碳基礎設施產業發展，註冊資金1.5億元，中鐵建整體控股70%，經營範圍包括碳基建、資源再生利用技術研發和節能管理服務等。

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另一方面，公司估值重估空間巨大，因其作為世界級的基建工程承包商，在向「設計商+投資商+承包商+運營商」的綜合企業集團轉型升級上亦漸見成效，同時其加快了碳減排等高增長業務的布局，但現時市場給予的估值處於10年的低位區間。

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撰文：林衛