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【券商點睇】今明兩年鉬供需處於緊平衡 洛陽鉬業值得關注

股樓投資 12:57 2022/09/30

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東方證券報告指，綜合供需兩端分析，預計2022至2023年鉬持續緊平衡，鉬價或維持高位，建議關注擁有鉬採礦、選礦、冶煉、化工、金屬加工等產業鏈的公司，包括洛陽鉬業（03993）。該行認為，鉬具有高熔點、低蒸汽壓、高彈性模量、良好的高溫穩定性、低熱膨脹系等典型特徵，得到廣泛應用，其中合金鋼、不鏽鋼、工具鋼和鑄鐵是鉬的主要應用領域，也因此被各國政府視為戰略金屬。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

供應方面，2021年全球鉬產量約13萬噸，中國佔比約40%，天池礦業、大黑山等新增項目預計自2023 年中開始陸續釋放。海外多以銅鉬伴生礦為主，2022年受銅礦品位下滑及智利乾旱拖累，主要海外銅鉬礦企業產量有所下滑，帶動全球鉬供給或下降2%。2023年部分國內新項目或於年中投產，帶動全球供給增速或達3%達30.3萬噸。至2024年隨着泰克資源QB2項目建成投產和2023年新項目的滿產，供給增速或達5%。

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

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該行預計，需求的至暗時刻或已過，鉬主要用於優特鋼生產，下游應用領域集中在汽車、機械製造和電力。短期來看，盡管機械製造今年面臨較大下行壓力，但第三季挖掘機國內銷量降幅較首兩季均明顯收窄，而汽車銷量和電力投資持續向好，將帶動鉬需求量提升。結合中國優特鋼下游應用佔比，對應中國優特鋼2020至2030年需求量複合增速約2%，預計呈現前高後低的節奏，或高於鉬的供應增速。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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港股 洛陽鉬業（03993） 中國

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