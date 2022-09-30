【數據點睇】中國9月領先指標表現參差 財新製造業PMI低於50

國家統計局、財新於周五（30日）分別公布中國9月的PMI數字，表現參差。綜合而言，數字顯示中國經濟復甦的勢頭依然不強，當局還需出台更多扶持措施「穩增長、保就業」。國家統計局公布的9月官方製造業PMI回升至50.1，高於市場預期且重回榮枯綫之下，反映經濟穩中向好，惟官方非製造業PMI與財新製造業PMI的表現卻令人失望。

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中國官方9月非製造業PMI降至50.6，較上月回落2個百分點，雖高於榮枯綫，但該數據經已連跌3個月。官方解釋，因疫情等因素影響，服務業商務活動指數跌至48.9，比上月下滑3個百分點。其中，生活性服務業商務活動指數跌落收縮區，是服務業回落轉弱的主因，包括零售、航空運輸、住宿、餐飲和居民服務等接觸、聚焦型服務行業指數均低於45。

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另一方面，財新9月製造業PMI亦降至48.1，為5個月最低，比上月下滑1.4個百分點。當中，製造業供需雙弱，拖累就業情況繼續惡化。由於市場需求疲弱，企業相應減少雇員數量，加上部分員工因疫情管控難以按時返崗，9月製造業就業指數在收縮區間下降，錄得2020年5月以來最低。

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撰文：林衛