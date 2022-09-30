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【理財足球】Visa推金融教育足球遊戲　推廣理財及企管知識

科技 12:02 2022/09/30

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。當答對問題後，玩家就可代表球隊進攻及傳球，以至獲得射門機會。（Visa）

卡塔爾世界盃將於11月舉行，為帶動全球足球狂熱氣氛，Visa宣布與全球逾100 個地區的客戶和非牟利機構合作，推出新版本的教育電子遊戲《理財足球》（Financial Football），透過虛擬球場推廣理財及企管知識，讓金融教育更普及化。

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答對問題   獲進攻射門機會

Visa表示，《理財足球》將挑戰玩家回答不同難度的理財管理問題，包括加密貨幣和精明信貸使用等主題。當答對問題後，玩家就可代表球隊進攻及傳球，以至獲得射門機會。

除個人理財問題外，該遊戲也加入了小微型企業遊戲模式，當中包含涉及創業、管理、預算等營運領域的問題，並鼓勵企業和員工參與，持續學習關鍵商業課題。

【Google升級】Google Map將推3D沉浸式圖景　新增Live View搜索功能

《理財足球》將於iOS和Android應用程式商店上架，供玩家免費下載。另外，玩家亦可登入financialsoccer.com 網站進行線上遊戲。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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