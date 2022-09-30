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【烏克蘭戰爭】普京承認徵兵過程有錯 不合資格者需送回國

環球社會熱點 11:50 2022/09/30

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俄羅斯總統普京早前徵召30萬預備役入伍，惟不少不合乎資格人士亦收到徵召令。普京承認徵兵過程出錯，並指必須將所有不合乎資格人士送回國。有民意調查顯示，多達7成俄羅斯民眾對動員令感到恐懼，希望俄羅斯及烏克蘭和平談判人數亦在正增加。

普京今日簽署條約 正式納烏4地區為俄領土 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周四（29日）表示動員過程存在錯誤，是次為他首次公開承認徵兵進展不順利。普京表示是次動員暴露很多問題，必須糾正所有錯誤，及防止日後再度發生同樣的錯。

他同時指，很多育有子女的父親、慢性病患者或已過徵兵年齡人士等不合乎資格人士，若被徵召需立即遣送回國。

俄羅斯獨立民意調查機構Levada Center調查結果顯示，7成俄羅斯人對部分動員令感到恐懼， 66%受訪者認為當局或全面動員。同時亦有31%俄羅斯人認為戰爭進展不順利，希望兩國和談比例亦增至48%。

絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 【下一頁】

普京本月21日宣布部分動員，是二戰後首次，在國內亦引來極大反應。達吉斯坦（Dagestan）地區首長Sergei Melikov批評負責徵兵的軍官，指他們無權要求所有男性公民前往徵兵中心報道，並形容對方行為白癡。

俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）上周六（24日）亦批評指，徵兵軍官行為猶如在故意激怒民眾，更似是出於惡意，如像烏克蘭當局派來一般。

有卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）人士分析指，俄羅斯街頭抗議動員仍集中於小部分親西方及反戰人士，從未公開反對普京人士正撤離俄羅斯，顯示普京對俄羅斯精英及公眾的控制已經減弱。

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責任編輯：李俊儀

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