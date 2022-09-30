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【中概股審計】SEC官員憂中概股更換核數師成趨勢　又質疑會否無法審核大部分業務

股市 11:20 2022/09/30

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【中概股審計】SEC官員憂中概股更換核數師成趨勢　又質疑無法審核大部分業務

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）人員已到港並正在展開對在美上市中概股的審計底稿檢查。有美國證券交易委員會（SEC）官員提出質疑，在美上市的中概股近期改聘審計公司的舉動，會否導致無法審核中概股的大部分業務。

為了應付美國證交會要求，數間中概股先後改聘美國審計公司，從而期望可符合美國上市要求。美國證交會代理總會計師Paul Munter接受外電採訪時對此表示擔憂和質疑，「有可能出現一種模式，即發行人聘用了一家主審計公司，而它實際上無法對合併業務的很大一部分進行審計」。同時，他亦擔心其他公司也將效仿。

PCAOB通過聲明回應有關企業近期變更審計機構的問題時指，如果中資公司選擇聘用位於世界其他地點的審計機構，那麼該機構就要配合PCAOB的檢查和調查，根據要求提供審計底稿。

Munter早於本月較早時，便已經公開發出同類警告，更提醒當地審計機構謹慎接納於美國上市的中國公司為新客戶。

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編輯：姚卓然

政治 核數師 美股 中國概念股 會計 審計

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