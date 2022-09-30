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【TSLA】國產Model Y 有望減價？ Tesla中國：不實消息

股市 11:11 2022/09/30

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【TSLA】國產Model Y 有望減價？ Tesla中國：不實消息

近日傳出Tesla （美：TSLA）部分中國車型即將大幅降價的相關消息，有內媒引述Tesla回應指，大幅降價屬謠言，不實消息，而Tesla客戶服務部也表示，目前並未收到相關通知。

早前內地傳出，Tesla 中國部分車型，包括Model 3和Model Y將進行大幅降價，在華主銷車型Model Y的降價幅度最高有望達到4萬元（人民幣，下同），最終Model Y後驅版的起售價可能會降至27萬至29萬元。

官網顯示，目前Tesla Model 3後輪驅動版售價27.99萬元，高性能版售價36.79萬元；Model Y後驅版售價31.69萬元，長續航版售價39.49萬元，高性能版售價41.79萬元。

市場針對Tesla 中國降價傳言不斷，有內媒指，對於自9月16日到9月30日完成提車的車主，若選擇在Tesla店內購買保險，可享受8000元保險補貼，保險補貼可直接用於減免車價。該「變相降價」消息被看做是Tesla未來降價的鋪墊。

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編輯：李哲毅

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