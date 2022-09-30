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【中國經濟】官媒承認外資企業遷出中國情況存在　惟僅屬「個別的、局部的」

宏觀解讀 11:11 2022/09/30

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【中國經濟】官媒承認外資企業遷出中國情況存在　惟僅屬「個別的、局部的」

官媒內地《經濟日報》發文指，近年有關外資撤離中國的論調不時出現，客觀地說，外資企業遷出中國的情況確實存在，如日本佳能關閉珠海工廠，蘋果公司將iPhone 14部分生產線轉移到印度。不過，文章指對於擁有近50萬戶外資企業的中國來說，上述現象只是個別的、局部的。

文章提到，在市場經濟條件下，企業有進有出是正常現象，企業適時對產業鏈進行多元化布局與轉移無可厚非，不值得大驚小怪。

儘管疫情影響持續，2020年以來中國吸收外資的規模依舊保持穩定增長。2021年，中國外商直接投資繼續保持兩位數以上增速，投資規模增至1734.8億美元（人民幣，下同）。今年前8個月，全國實際使用外資金額8927.4億元，按年增長20.2％。利用外資結構上也得到了持續優化，其中高技術產業使用外資表現尤為突出。

續在「擴」、「穩」、「提」下功夫

文章續指，中國利用外資面臨著更加複雜多變的外部環境，存在一些影響外商投資預期與信心的不確定性因素。對此，中央下一步利用外資要繼續在「擴」、「穩」、「提」下功夫，通過擴增量、穩存量、提質量，提升利用外資的能力與水平。

擴增量就是要從解決外商投資企業當前面臨的突出問題入手，讓更多的外商投資能夠更加順暢地進入。穩存量是要以製造業為重點，引導外資投向先進制造、高新技術、現代服務等領域。提質量是要進一步加強對外商投資的促進和服務。

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記者：余倩敏

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