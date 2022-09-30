普京簽署條約 正式納烏4地區為俄領土（第二版）

俄羅斯總統普京今日（30日）正式簽署條約，將烏克蘭東部及南部4個地區盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）納入俄羅斯版圖。

（第二版更新普京演說）

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普京（Vladimir Putin）簽署條約後發表演說，指4個烏克蘭地區納入俄羅斯領土，是數以百萬計民眾的選擇，他們都與俄羅斯聯邦享有共同歷史，他們的選擇已於《聯合國憲章》中有所規定。

普京指，蘇聯解體摧毀了國家不同地區的聯繫，但即使困難重重，他們仍然愛著俄羅斯，而這些感情是外界不能消滅的。惟他強調自己不是希望回到過去，也不是要重建蘇聯。

普京要求烏克蘭，立即停止自2014年以來於相關地區的軍事行動，尊重當地人民的選擇，並且重返談判桌。他強調會以一切手段保護俄羅斯的領土，保障該國國民的安全。

普京今年2月率先承認盧甘斯克及頓涅茨克獨立，而克里姆林宮周四（29日）晚上公布法令，宣布普京承認赫爾松和扎波羅熱為獨立領土。

今次的程序料與俄羅斯2014年吞併克里米亞時相似，普京簽署條約後，俄羅斯國會下周開會時勢必會批准上述條約，並通過憲法修正案正式兼併這4個地區。

克里姆林宮亦宣布，簽署儀式完成後會於紅場舉行一場盛大的音樂會，而俄羅斯2014年吞併克里米亞後也有舉辦類似活動。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四晚發表演説，指所有人都清楚俄羅斯企圖吞併烏克蘭領土意味著甚麼。他強調俄羅斯不會獲得烏克蘭的新領土，俄羅斯也將吞併其為烏克蘭被佔領土帶來的災難。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也公開譴責，俄羅斯利用公投企圖掩飾對烏克蘭的土地掠奪行為。他表明美國永遠不會承認假公投或俄羅斯聲稱吞併烏克蘭領土的合法性，指此舉違反了國際法及侮辱國際安全原則。

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責任編輯：鄭錦玲