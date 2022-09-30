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普京今日簽署條約 正式納烏4地區為俄領土

環球政治 11:03 2022/09/30

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俄羅斯總統普京今日（30日）會正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土。他早前已簽署法令，承認其中兩地為獨立領土以準備兼併。烏克蘭政府堅稱不會讓俄羅斯再吞併新領土。

絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 【下一頁】

俄羅斯今日將會宣布，正式將烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區納為俄羅斯領土。

普京（Vladimir Putin）早於今年2月已承認盧甘斯克及頓涅茨克獨立，而克里姆林宮周四（29日）晚公布法令，宣布普京承認赫爾松和扎波羅熱為獨立領土。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，4地加入俄羅斯聯邦的簽署條約儀式將於當地時間下午3點（本港晚上8點）於聖喬治大廳舉行，而普京會於儀式上發表重要演説。

外媒預計今次的程序與俄羅斯2014年吞併克里米亞時相似。普京簽署條約後，俄羅斯國會下周開會時勢必會批准上述條約，並通過憲法修正案正式兼併這4個地區。

克里姆林宮更宣布，簽署儀式完成後會於紅場舉行一場盛大的音樂會，而俄羅斯2014年吞併克里米亞後也有舉辦類似活動。

俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四晚發表演説，指所有人都清楚俄羅斯企圖吞併烏克蘭領土意味著甚麼。他強調俄羅斯不會獲得烏克蘭的新領土，俄羅斯也將吞併其為烏克蘭被佔領土帶來的災難。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也公開譴責，俄羅斯利用公投企圖掩飾對烏克蘭的土地掠奪行為。他表明美國永遠不會承認假公投或俄羅斯聲稱吞併烏克蘭領土的合法性，指此舉違反了國際法及侮辱國際安全原則。

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責任編輯：鄭錦玲

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