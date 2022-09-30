【串流遊戲】Google將關閉串流遊戲平台Stadia　稱用戶訂閱量未達預期水平

▲ 所有Stadia及Stadia Pro用戶仍然可在明年1月18日之前，存取他們的遊戲庫和遊戲。（Google）

Google於2019年推出串流遊戲平台Stadia，提供一系列串流遊戲予用戶在電腦、Chromebooks、Macs、iPhone和iPad上暢玩。但鑑於用戶訂閱量未達預期水平，Google宣布Stadia將於2023年1月關閉Stadia。

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有別於其他串流遊戲平台，Stadia以提供4K分辨率、HDR色彩及5.1環繞音頻等獨特功能為賣點。但Google認為，Stadia推出3年以來，用戶訂閱量始終未達「數十萬用戶數量」的目標，因此決定關閉該平台。

明年1月18日前 用戶仍可存取遊戲

Google表示，所有通過Google商店購買Stadia硬件（如Stadia遊戲手掣），及通過Stadia商店購買軟件的用戶，都將獲得退款安排。不過，Stadia Pro的訂閱用戶就不符合退款條件。

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所有Stadia及Stadia Pro用戶仍然可在明年1月18日之前，存取他們的遊戲庫和遊戲，Google預計大多數退款將於明年1月中旬完成。

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責任編輯：陳卓賢