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【滙豐HSBC】滙豐據報擬縮減倫敦全球總部辦公面積25％　以削減成本及能源使用

股市 10:47 2022/09/30

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滙豐據報擬縮減倫敦金絲雀碼頭全球總部辦公室面積25％。

外電報導，滙豐HSBC （00005） 為削減成本及能源使用，擬縮減位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部辦公室面積25％，甚至考慮5年後租約到期時作出遷離該處。

報導引述集團內部由營運總監莊顯揚（John Hinshaw）發出的通告，指滙豐正就其作為全球總部的倫敦辦公室之未來最佳選址進行檢討，目標是創造更具彈性的工作空間，選項包括翻新現有辦公室，甚至是待2027年初租約到期後搬遷至另一辦公大樓等。報導又提到，滙豐會將其環球總部保留在倫敦。

因應疫情後興起的彈性工作安排，集團計劃將全球辦公室面積由2019年之水平縮減4成，並已就此採取行動。集團早前已將員工由位於倫敦梅費爾（Mayfair）的Park Street辦公室整合至金絲雀碼頭辦公大樓，並將後者的數個樓層改裝為更具彈性的工作空間。集團現計劃進一步在金絲雀碼頭的辦公大樓內調動部份團隊的位置，從而令所需辦公空間縮減4分1。

集團內部通告又提到，滙豐決心提供更具彈性及活力的工作空間，以符合員工與客戶需要。集團期望其總部辦公室能夠聯繫他人、推動合作、促進另類工作模式，並對員工健康產生正面作用。

滙豐今早股價隨英鎊回穩，截至早上11時升近2％，報41.2元。

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