▲ 【中概股審計】美證交會向德勤中國罰款1.56億元 因其允許部分客戶自行進行審計工作

美國證交會（SEC）周四對四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）中國子公司判處2000萬美元（約1.56億港元）罰款，因是德勤中國允許部分客戶自行進行審計工作，當中包括在美國上市的中資公司。美國證交會指，德勤中國多年來均要求部分客戶自行選擇樣本進行審查，並準備文件，令人以為德勤中國已對客戶的財務報表和內部控制進行審核，但實際上沒有證據表明德勤中國有對文件進行審查。

中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈 展開中概股審計底稿工作【下一頁】

審計師是金融事情的關鍵「守門人」，無論是股票發行商或投資者，均倚賴審計師對公司的財報進行獨立及嚴格的審核，並找出當中可能存在的重大錯誤，同時在不存在重大錯誤的情況下簽署審計報告。

美證交會主席Gary Gensler指，當局發現德勤中國在審計在美上市的中國公司，或美國發行商的在華業務時，嚴重極不到專業審計要求，而美國投資者有必要受到保護，而且無論股票發行人是本地或外地，投資者應該信任上市公司的財務狀況。

德勤於2019年主動向PCAOB報告違規行為

他續稱，美證交會的執法行動，凸顯美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）有必要對中國審計公司進行檢查，因這有助PCAOB在檢查中發現企業在質量控制上未達標，而這正是當局向德勤中國採取行動的原因。

一名美國證交會官員表示，在獲悉其中國分支機構的違規行為后，德勤於2019年主動向PCAOB報告了這些違規行為。

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編輯：陳韻妍