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【港股市況】美團跌近4%、科指創新低　內房內銀逆市揚、恒指半日跌11點萬七關暫見支持（不斷更新）

股市 12:04 2022/09/30

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港股9月最後一個交易日反覆偏軟。美團 （03690） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾1%破底；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。滙豐 （00005） 升逾1%，內房、中資金融股逆市造好，碧桂園 （02007） 升近9%；建行 （00939） 、工行 （03988） 升2%。恒指平開升不足1點，開市後曾升逾100點高見17344點後，倒跌最多149點，低見17016點，半日跌11點，報17154點，成交429億元。科指跌1.2%，報3439點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日跌11點，報17154點，成交429億元。科指跌1.2%，報3439點。美團 （03690） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾1%破底；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。滙豐 （00005） 升逾1%，內房、中資金融股逆市造好，碧桂園 （02007） 升近9%；建行 （00939） 、工行 （03988） 升2%。

【11：52】【內險股】內地銀保監下發徵求意見稿　鼓勵內地險企參與個人養老金制度

【11：47】港股反覆，恒指中午收市前跌約8點，報17157點；科指跌1.2%，報3439點。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌0.9%。

【11：20】閱文 （00772） 挫逾11%，破底低見20.15元，成交1.3億元。

【11：13】【中國經濟】官媒承認外資企業遷出中國情況存在　惟僅屬「個別的、局部的」

【11：09】內房向上，其中碧桂園 （02007） 反彈8%；中海外 （00688） 升0.7%；潤地 （01109） 升0.8%；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【11：04】佳源國際 （02768） 抽升兩成，高見0.185元，觸發市調機制，成交145萬元。

【10：52】【滙豐HSBC】滙豐據報擬縮減倫敦全球總部辦公面積25%　以削減成本及能源使用

【10：48】港股反覆，大市再度轉升約20點，報17186點。

【10：45】大市跌幅收窄至約10點，今早曾倒跌最多149點，低見17016點；科指跌1.7%，報3423點。

【10：36】建行 （00939） 、工行 （01398） 、招行 （03968） 升近2%；中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升0.9%。

【10：29】新世界 （00017） 將於今日公布業績，股價績後逆市向好，升逾1%，高見22.35元。

【大孖沙售產】新世界反彈逾1%　約31億出售長沙灣商業綜合體項目51%權益 　新加坡資金接手

【10：21】【科指破底】科指跌2%穿3400關再創上市低　電動車「蔚小理」跌逾5%至9%

【10：18】內房逆市向上，其中富力地產 （02777） 升逾12%，高見1.39元。

【10：16】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見162.1元；騰訊 （00700） 跌逾2%，破底低見264.2元；阿里巴巴 （09988） 亦轉跌近1%。另外，小米 （01810） 跌近2%，破底低見8.7元；京東 （09618） 跌逾2%。

【10：15】大市跌100點，報17065點，再下試17000點關口支持；科指跌2.3%，報3402點。

【10：14】李寧 （02331） 跌幅擴至8%，低見58.95元。

【10：01】零跑汽車 （09863） 跌幅擴至逾12%，低見28元創上市新低。

【09：58】大市轉跌約10點；科指跌1.1%，報3443點。

【09：56】九毛九 （09922） 挫9%，低見14.54元。

【內房危機】「酸菜魚」大手購置物業　九毛九購廣州國金天地項目26%股權

【09：55】【內房危機】內房股反彈、碧桂園升6%　人行、中銀保監：階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限

【09：53】比亞迪 （01211） 逆市跌近4%；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾1%。另外，造車新勢力蔚來 （09866） 挫逾8%；小鵬汽車 （09868） 跌逾7%，破底低見44元；理想汽車 （02015） 跌半成。

【09：52】體育用品股逆市向下，其中李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌2%；特步 （01368） 跌逾3%。

【09：50】滙豐 （00005） 升2%，高見41.25元。

【09：49】美團 （03690） 跌逾3%，低見164.7元；騰訊 （00700） 再轉跌1%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%。

【09：45】名創優品 （09896） 升逾6%，高見9.45元。

【09：40】零跑汽車 （09863） 上市翌日，股價再挫近一成，低見28.75元；萬物雲 （02602） 跌5%，低見43元。

【09：37】平保 （02318） 造好，股價升逾3%，早段高見39.75元；國壽 （02628） 升逾1%，高見9.99元。

【09：36】大市早段升逾150點，報17337點，升171點；科指升0.9%，報3513點。

【09：32】中國9月製造業PMI為50.1，高於預期的49.7及前值49.4。中國9月非製造業PMI為50.6，低於預期的52.4及前值52.6。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後轉升2%，高見276.4元；阿里巴巴 （09988） 升1%；美團 （03690） 則轉跌0.7%。

【09：28】盈健醫療 （01419） 績後高開6%。盈健醫療年度純利約3.75億元，升1.6倍，派末期股息每股30仙，升1.5倍。

【09：22】騰訊 （00700） 跌逾1%，開報266.8元再破底，阿里巴巴 （09988） 升0.6%、美團 （03690） 升0.8%；滙豐 （00005） 升0.6%，恒指升不足1點，開報17165點；科指升0.2%，報3488點。

【09：13】期指開報17160點，跌8點。

【09：12】恆富控股 （00643） 開市前公短暫停牌。

【09：12】瑞鑫國際 （00724） 今早復牌。

【09：09】恒指黑期升約50點，報17141點；道指期貨無升跌，報29285點。

【07：54】【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股　一手入場費約3232元

【07：51】【股東增持】名創優品：公司及大股東有意未來一年回購及增持合共逾8億元　另上半年轉賺6.4億元人幣

【07：45】港股ADR收報17191點，升25點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報40.87元，較港收市價高0.47或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報269.02元，較港收市價低1.58元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.58元，較港收市價高0.73元或近1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國勞動力市場數據繼續保持強勁，多名聯儲局官員重申，當局將堅定維持加息步伐以應對高通脹，並讓高利率維持一段時間。投資者憂激進加息，道指一度急瀉686點，道指收市挫458點，報29225點；標指跌2.1%，報3640點；納指挫2.84%，報10737點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩

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